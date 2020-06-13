端午抗疫養生「粽」　三鳳中街邀名廚獻技　輕鬆學安心買

端午佳節將至，不少家庭喜歡自己包粽子，健康安心、過節氣氛也更升級﹔高雄三鳳中街以販售南北貨聞名，不僅過年有年貨大街，端午節包粽食材更能在此一次買足，今年「端午戰疫」活動邀請金帽名廚呂俊男，以中街的各種食材開發「五穀養身粽」、「藥膳四神粽」等五款端午抗疫食譜，讓民眾可以眾透過食補增強抵抗力。





國內新冠肺炎疫情趨緩，受疫情影響，國人在飲食方面也更注重食補養生的概念。三鳳中街「端午戰疫」活動，邀請曾獲有「技職之光」之稱的「廚師FDA金帽獎」主廚呂俊男，以中街的各種食材開發「五穀養身粽」、「紫米豆沙粽」、「金牌茶香富貴粽」、「藥膳四神粽」及「紅藜小米素寶粽」等五款端午抗疫食譜。



▲ 「端午戰疫」以直播方式由主持人化身成白蛇，透過鏡頭帶民眾深入逛遍三鳳中街老店。（圖／記者陳美嘉攝，2020.06.13） 三鳳中街主委陳玉童表示，除提供食譜懶人包外，「端午戰疫」更以直播方式由主持人化身成白蛇，自己也下海扮演法海帶領白蛇、青蛇粉墨登場，透過鏡頭帶民眾深入逛遍中街老店，分享挑選各種食材的撇歩，讓民眾「線上輕鬆學、線下安心買。」





陳玉童說，粽子食材大多以香菇、蝦米、干貝、花生與粽葉五大類為主，怎麼挑、怎麼選及如何區分等級都是影響風味的秘訣，而三鳳中街幾乎都是一甲子以上的口碑老店，店家除了對消費者疑問有問必答以外，還會教您辨別食材好壞的秘訣，歡迎民眾根據食譜來挑選，讓家人吃到最有特色又養生的好粽。





經發局表示，三鳳中街內多為一甲子老店，均以「服務好、信用好、品質好、價格公道」的三好一公道精神自許，絕不使用來路不明劣質混充物，歡迎民眾安心選購。



