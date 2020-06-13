暑假何處去 金門推「親子嘉年華」體驗活動

▲新子嘉年華體結合公部門「四所一園一廠」觀光資源，活動內容豐富多樣又好玩。(圖/金門縣政府提供)

▲凡參加體驗者，憑發票或收據可免費領取「麻吉貓遊金門創意壁貼」一組。(圖/金門縣政府提供)

漫漫暑假何處去，金門縣政府趁著國內新冠肺炎疫情逐漸解封之際，精心策劃推出全新觀光活動「親子嘉年華」，有一日農夫體驗、DIY綁高粱掃帚、手作風獅爺紅龜粿到實境營區水彈槍射擊體驗等，凡參加體驗者，憑收據還可免費獲得一組「麻吉貓遊金門創意壁貼」。7月暑假將至，爸爸媽媽還在苦惱要帶小孩去哪裡玩嗎？金門自7月1日至8月31日期間將推出適合全家出遊的親子嘉年華活動，內容包括一日農夫體驗、高粱掃帚手作體驗尋找鱟的蹤跡認識「灘地上的活化石」、風獅爺紅龜粿DIY、官窯捏陶彩繪DIY 、潮間帶生態體驗、一條根香皂體驗、石頭蚵農體驗、彩繪風獅爺、古裝體驗、以及刺激有趣的實境營區水彈槍射擊體驗、夜遊台灣最西、手作絹印水獺帆布袋等體驗活動，為親子暑假之旅留下難忘回憶。觀光處丁健剛處長表示，為疫情後金門旅遊推出的暑假第一炮，精心策劃時下很夯的親子遊、體驗遊，除升級公門部觀光資源「四所一園一廠」的遊程內容，更特別的是號召民間業者投入參與，獲業者熱烈回響，其中不乏在地青年創業創新旅遊亮點，攜手齊力拚觀光，航空公司及各大旅行社也將推出相關親子行程。凡參加體驗者，憑發票或收據至尚義機場的金門旅客服務中心領取「麻吉貓遊金門創意壁貼」一組，數量有限送完為止。