影／「童心鞋力」為自強學生圓一個穿新鞋的夢

▲彰美獅子會會長陳杰表示，贈鞋代表著一步一腳印的精神，希望孩子穿上好鞋，能夠跑的快、跳的遠，充滿活力，充滿自信。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.13）

▲小朋友認真挑選自己喜歡的鞋子，穿上新鞋後更開心的又叫又跳。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.13）

彰美獅子會為困苦家庭的孩子圓一個穿新鞋的夢，連續7年發起「童心鞋力」活動，今年以來已贈出50雙優質好鞋，今（13）日也以實際行動關懷芬園地區的弱勢家庭自強學生，小朋友穿上自己喜歡的鞋子，都不僅開心的用力跑跳起來。彰美獅子會舉辦的贈鞋活動，是7年前由當時的會長鄭敬議所發起，現任彰美獅子會會長陳杰表示，贈鞋代表著一步一腳印的精神，希望孩子穿上好鞋，能夠跑的快、跳的遠，充滿活力，充滿自信。陳杰指出，今年受到疫情影響，不少企業及員工都受到影響，而芬園鄉在彰化也屬較為偏鄉，經濟產業較少，因此買一雙新鞋對孩子來說相當困難，而成長中的孩子，精力旺盛、愛跑跳，鞋子磨損率也相對較高，透過贈鞋活動，希望為孩子打氣，期待孩子未來有能力的時候，也可以幫助更多的人，傳遞感恩回饋的善心。一起響應贈鞋活動的彰化縣議員溫芝樺表示，走訪芬園鄉各校時，聽到學校反映偏鄉的資源較為不足，因此極力的向縣府爭取資源，也透過民間社團的力量，與彰美獅子會合作，讓孩子感受有更多人關愛他們，送給孩子一雙鞋子，這不僅是穿在腳底，更是一個溫暖在心裡的具體行動。家樂福彰化店店長陳晉熙說到，公司秉持取之於社會，用之於社會心態，給予折扣以實際行動相挺彰美獅子會，讓孩子穿著好鞋，展開暑假迎接新學期，期待小朋友踏實走出屬於自己的未來，同時未來有能力時，也能奉獻社會，讓愛深耕綿延。