大甲媽遶境來嘉　翁章梁視察防疫防破口

大甲媽遶境進香到嘉義縣新港奉天宮，是世界級的宗教嘉年華活動，今年因新冠肺炎疫情延燒而延後，迄11日晚間才自鎮瀾宮起駕，將於明(14)日下午到達奉天宮﹔雖整體疫情已經趨緩，但嘉義縣長翁章梁親自到新港了解整體防疫作為，希望用最好的防疫準備，共同迎接大甲媽遶境新港。
大甲媽遶境進香預計明天就會到達嘉義縣的新港奉天宮，除遶境進香外，並將駐駕在奉天宮，在新港鄉預計停留2天1夜﹔各界信眾也因大甲媽來遶境而雀躍，自主性的發動迎駕、供餐等，屆時的新港市區，也將因萬千信徒隨香到來而不夜。
為防新冠肺炎疫情因媽祖遶境而產生破口，翁章梁今日上午特別前往新港鄉，視察大甲媽祖遶境進香防疫整備情形﹔翁章梁說，嘉義縣已全力做好防疫工作，也請信眾做好自主管理，希望用最好的防疫準備，共同迎接大甲媽遶境新港。
翁章梁也呼籲，大甲媽遶境適逢防疫新生活運動期間，在嘉義縣停留的2天1夜期間，除了嘉義縣從縣府到鄉鎮公所各級單位的努力防疫，也請信眾落實入廟務必戴口罩、用餐時依照排隊動線取餐，勤洗手、維持社交距離等基本防護措施，才能同完成防疫任務。
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