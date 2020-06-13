影／解封後 彰化第一場萬人健檢　彰化健檢享長壽

▲彰化縣衛生局在社頭國小舉行新冠血清抗體篩檢，檢測的大數據可以提供給中央衛生部門疫苗研發參考依據。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

疫情趨緩後，彰化縣衛生局攜手與台大公共衛生學院合作，進行萬人血清抗體檢測，臺灣大學公衛學院院長詹長權說，彰化雖是全台首例最早接觸到病毒，做過大規模篩檢後，未來防疫可以更加準確，這次「彰化先行」，如果做的好，將是全台的最佳典範。

▲解封後，彰化縣第一場新冠病毒檢測在社頭國小舉行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

今年彰化萬人健檢活動，解封後第一場萬人健檢與新冠病毒檢測，今（13）日在社頭國小舉行，彰化縣長王惠美、臺大公衛學院院長詹長權及副院長陳秀熙教授等人到場關心，健康是人生最大財富，王惠美呼籲鄉親及早檢測發現、及早治療。

詹長權說，全世界已有城市進行大規模新冠血清抗體篩檢，彰化有這個機會，是因為彰化的醫療很進步，且公共衛生做得很好，對抗新冠病毒必須大家一起努力，彰化今天能做到這樣好，都是縣府全體動起來的結果。

▲臺灣大學公衛學院院長詹長權、彰化縣長王惠美進行意見交換。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

王惠美表示，萬人健檢今年已經邁入第16年，每年檢測大約1萬4千人，原訂在今年4月舉行，但因疫情影響延期到今天才開始，辦理場次也由原先31場次減為27場次，辦理場次雖減少但參加人數預估也會達1萬人以上，現場規劃也依中央相關指引拉大動線。

王惠美指出，今年並特別與臺灣大學公衛學院合作，針對5大高風險族群，新冠肺炎確診個案及接觸者、居家檢疫、醫療照護防疫人員、居家關懷、長照據點長者及工作人員等，進行「新冠病毒血清抗體檢測」，希望將檢測結果等大數據提供未來於公衛政策之疫苗研發與防疫對策之參考。

▲萬人健檢今年已經邁入第16年，每年檢測大約1萬4千人，原訂在今年4月舉行，但因疫情影響延期到今天才開始。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

詹長權指出，這次，彰化縣做的檢測數據資料一定可以成為全國的模範，於下一波防疫政策時可以更精準防疫，有賴彰化縣政府、衛生局、各鄉鎮民眾的配合，公共衛生最難的是民眾受檢測意願度，而彰化縣最有健檢經驗的縣市。