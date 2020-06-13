學藝優秀學生表揚　小哲市長勉勵學生多元探索興趣

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台南市109年度「學藝參賽優秀學生表揚大會」今（13）日於下營區東興國小熱鬧舉行，台南市長黃偉哲親自表揚，除致贈禮品，今年還有與市長的創意合影，展現獲獎個人或團隊的特色。黃偉哲表示，台南是文化古都，特別著重在傳統民俗藝術以及文化的傳承，讓學藝優異的同學都能發光發熱，希望他們未來能找到自己學涯的性向及興趣，並多元發展南市府特準備「我在你身邊」與「有種，請坐第一排」2本書籍，分別做為國小與國高中生賀禮，希望傳達給學生珍惜身邊的家人及擁有的一切，並勤於學習、勇敢發問，打通「任督二脈」，精益求精。本次活動表揚對象為參加國際性及全國性以上各類多元競賽（語文、美術、舞蹈、戲劇、音樂、數理、科學、體育等）個人及團體獲獎之學生共744人，分別有國小366人、國中212人、高中職196人，即使歷經新冠肺炎疫情衝擊，台南市學子學藝競賽仍創亮麗成績，學習不間斷。仁德國小參加全國中小學客家藝文競賽總決賽榮獲第三名；河東國小的宋江陣參與全國各級學校民俗體育競賽榮獲特優；永康國小、南新國中及民德國中皆有學生榮獲全國美術比賽特優佳績；台南高工棒球隊連續兩年獲得南華盃乙組社團棒球邀請賽二連霸，及連續兩學年度榮獲高中棒球聯賽軟式組全國第二名；另在數理、技藝、英語演講、作文等方面亦有豐碩的成績，全國語文競賽總計有38位競賽員榮獲全國特優的殊榮。