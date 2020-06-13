上千信徒不畏疫情　西螺大橋頭迎大甲媽

▲福興宮提供膳食以便當及個人食物為主，因應疫情出現「供餐不共餐」場景。（圖／記者郭春輝攝，2020.06.13）

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▲沿途有不少商家、企業，宮廟準備美食、飲品供香客享用。（圖／記者郭春輝攝，2020.06.13）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香團13日下午5時許越過濁水溪抵達雲林西螺，雖然是防疫期間，但信徒仍熱情不減，數以千計信徒到西螺大橋頭接駕，而西螺市區各宮廟也集結陣頭在橋頭迎駕，掀起雲林「六月瘋媽祖」熱潮，在遶境市區後，當晚媽祖鑾轎駐駕福興宮，凌晨再起駕往新港，預計16日回程時再駐駕福興宮。仍維持9天8夜的大甲媽祖往新港「遶境進香」，13日提前在下午越過西螺大橋抵達雲林但從上午開始，大批先頭徒步香客已陸續越過西螺大橋抵達西螺，有些香客在西螺休息，有人則繼續前進往新港，沿途有不少商家、企業，宮廟準備美食、飲品供香客享用，虔誠之心，令人感動。13日下午大甲媽祖鑾轎抵達橋頭時，由縣長張麗善、副縣長謝淑亞、西螺鎮長鄭玲惠等首長接駕，大批民眾簇擁，場面熱鬧，年輕族群更以手機打卡，搶拍媽祖鑾轎過境畫面，而西螺區各個宮廟陣頭及尾隨大甲媽祖花車引領下，大甲媽遶境西螺市區，綿延數公里，所到之處家家戶戶設香案祭拜，鞭炮、煙火不斷，而也許因疫情，民眾扣搶鑽轎底更為熱。由於因應新冠肺炎防疫新生活關係，福興宮今年雖然然也提供香客的膳食，但以便當及個人食物為主，這是數十年來首度出現「供餐不共餐」場景。西螺福興宮董事長楊文鐘指出，因應防疫新生活，膳食部分改以便當或個人飲食方式發送，不提供團體共餐膳食服務，供餐不共餐提高防疫，相信信徒會諒解。