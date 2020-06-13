影／憶兒時　八堡好米邀您吃割稻飯

你有聽過「割稻飯」嗎？彰化擁有優質的稻米孕育環境，為推廣在地八堡好米，埔心鄉八堡好米產銷推廣協會今（13）日於八堡好米農場舉辦「吃割稻飯田野活動」，彰化縣長王惠美等人一起吃割稻飯，共同推廣八堡濁水米的好品質，品嘗優質濁水米，讓用心農友們的成果被看見。

▲引用濁水溪灌溉的水稻，植株生長勢強健、稻穗飽滿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

彰化縣埔心鄉八堡好米產銷推廣協會理事長張春洋表示，透過活動慶祝埔心國中學子以濁水米作為研究主題，榮獲彰化縣109年第60屆科學展覽國中組生物科第一名及最佳鄉土教材獎。

王惠美說，埔心農田因八堡二圳的地利之便，生產的稻米品質優良，協會除了推廣好米之外，也將食農教育延伸至校園，埔心國中學子以濁水米作為研究主題，榮獲彰化縣109年第60屆科學展覽國中組生物科第一名及最佳鄉土教材獎。透過產學合作，相信八堡米可以深受民眾喜愛，吃好米，顧健康，八堡好米讚。

▲埔心國中國樂團演奏增添土地的聲音風景。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

張春洋表示，每年都會聘請農改場專業教授來給予農民指導正確的施肥與用藥安全，加上濁水溪八堡圳的肥沃水源灌溉，稻米收成數量要比非八堡圳水灌溉的產區增加一成多，感謝農民辛勞耕耘，希望各界及糧商多多前來收購優質的八堡好米。

張春洋說，協會去年開始與埔心國中合作，提供協會附屬稻米栽培產區給同學們以濁水米為研究主題，驗證引用濁水溪灌溉的水稻，植株生長勢強健、稻穗飽滿、平均產量比使用一般灌溉用水高1成。

▲彰化縣長王惠美頒獎表揚埔心國中榮獲彰化縣109年第60屆科學展覽國中組生物科第一名及最佳鄉土教材獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

活動除了坐田埂吃割稻飯回憶兒時樂趣、頒獎予埔心國中得獎學生，還特別邀請到台中改良場的專家講授八堡濁水友善環境科技農業等課程，透過確實的水稻施肥、用藥管控，種出的稻穗又長又飽滿，稻米品質超水準。