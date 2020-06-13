影／「陪孩子走一段路」彰化YMCA弱勢兒少課後照顧15年

▲弱勢兒少藉由草地音樂會表演來傳達對社會大眾的感謝。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.13）

弱勢家庭的孩子需要有社會大眾的幫助才能有學習才藝的機會，彰化YMCA今（13）日在彰化市延平公園舉辦「陪孩子走一段路」-偏鄉弱勢兒少認養計畫暨草地音樂會活動，讓弱勢孩子有一個自信展現的舞台，也藉此讓他們藉由各式表演來傳達對社會大眾的感謝。根據彰化YMCA調查發現，在偏鄉地區有39%的弱勢學童課後家中沒有人，因此在外遊蕩成為社區問題；有47%的弱勢學童甚至回家後要面臨餓肚子、協助家務、照顧弟妹等工作，因為家庭結構的不同，弱勢家庭的孩子課後沒人陪伴、課業問題沒人指導、家庭沒有其他資源培養孩子多元發展，惡性循環下這些孩子成為學校、同儕間較弱勢的一群。彰化YMCA自2005年開始弱勢家庭子女課後照顧服務，至今邁入第15年，透過免費的課後照顧服務提供孩子各項資源與關懷，協助兒少基本的生活安全照顧、學習機會平等、多元能力發展，希望透過愛與關懷，陪伴每位弱勢孩子走一段路。今年受武漢肺炎疫情衝擊，募款過程艱辛，對於彰化YMCA推展各項服務工作造成嚴重的威脅，因此，今年除了募款活動之外，YMCA更推出「愛心格子舖」義賣，提供暨健康又營養的義賣品，希望透過小額募款的方式，來彌補經費的缺口。在困境中成長的孩子總是特別成熟，YMCA服務的孩子最常說「我要快點長大，畢業後工作賺錢養家」，讓人感到心疼，YMCA邀請大家一起陪伴偏鄉弱勢兒少走一段路。