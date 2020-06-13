獨／台南某高中男師譏「妳尺寸特別大件」　家長怒提告

台南某高中體育老師慣性對學生言語霸凌，日前竟在課堂上以台語對女學生嘲諷，「妳特別顯眼，尺寸看起來特別大件」，全班同學因此將目光投注於該生身上，女學生表示，當下很想找個洞鑽進去，甚至「很想死」；學生家長也相當氣憤，堅持對該老師提告。
女學生說，6月12日上午第一節課是體育課，當時為了畢業快閃活動在化妝，老師進教室一坐下，就大聲喊她的名字，以台語說，「妳特別顯眼，尺寸看起來特別大件，我有去看妳畢業展演，我把妳拍得很醜，拍妳的時候，妳眼神很呆滯，妳快過來看」，老師拿出手機，不斷要她過去看照片；女學生指出，老師師在講這些話的整個過程，是一邊說，一邊哈哈大笑的。
女學生難過地說，老師的態度就是極盡嘲諷，「我當下非常難過，很想去死」，也立刻傳訊給導師告知此事，並表示不想表演，也告知家長，「想請假回家」。
女學生表示，老師這樣的行為不是第一次，他曾對其他女學生講過「妳眼睛打開，妳眼睛那麼小，怎麼看得到路？」，或嘲諷其它班的女學生，「被那個女生撞到，就好像被大卡車撞到」，也曾對班上同學說過，「我未婚，妳們不要離我那麼近」等言論。
女學生也指出，老師習慣拿女學生的身材、外表來當成嘲諷的題材，相信不只班上，其它班的同學應該也都聽過。
事發後，校方學務主任請該體育老師向女學生及其家長致歉﹔女學生說，老師向她道歉時，說話的態度仍是相當輕蔑，「根本不像是在道歉」。
女學生的父親相當不能諒解這種行為，拒不接受老師的道歉，堅持要提告，他說，「傷害已經造成，道歉不足以平撫受害者的心，我身為一位父親，絕對要給孩子一個交代」﹔他表示，「一定要給他一個教訓，不要讓他再去傷害其他孩子」。
該校校長表示，事發後，學務主任與輔導主任初步已進行了解及處理，下周一（6月15日）校方將啟動性平及霸凌調查，並進行性平及霸凌通報，該體育老師的行為若經查屬實，絕對秉公處理；校長強調，請家長要相信學校，學校不會吃案，請家長放心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995