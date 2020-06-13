影／被嗆「要怎樣」　媽祖遶境鑾駕神兵隊遭暴力相向

2020大甲盃街頭格鬥賽今年照常開打！只不過換了場地，也換了參賽者，大甲媽祖鑾轎今年在彰化市創下有史以來零暴力衝突的紀錄，不料，今（13）日凌晨卻在大村鄉中山路發生首起暴力事件，36執士行禮時撞到人，遭一群黑衣人追逐痛毆，讓大甲媽遶境零暴力破功。

▲鎮瀾宮媽祖遶境鑾駕中午停駕溪州天后宮分享平安水給信徒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.13）

鎮瀾宮媽祖遶境鑾駕由手持神兵器隊伍的36執士隊伍開路，今（13）日1點25分行經彰化縣大村鄉中山路3段時，吸引一群年輕的黑衣人圍觀，疑似因為靠太近，不慎被執士兵器碰到，竟要求執士人員道歉，並對執事人員動手，場面頓時陷入混亂。

警方表示，該案件發生今（13）日凌晨，大甲媽祖遶境隊伍起駕後延台一線南下，行經花壇鄉一刺青店所設香案，依習俗遶境隊伍進去行禮，疑因地方狹小，執士隊伍所持法器不慎碰到施姓男子（21歲），施男要求道歉未果，與對方口角，當時警方以先將雙方架開，但施男忿恨難平，竟揪集人馬驅車追到1公里外的遶境隊伍，並攔下執士人員，要求道歉，施姓男子甚至推擠對方，其他執士人員見狀以為來找碴，上前解圍，結果引爆衝突。

▲大甲媽祖鑾轎凌晨在大村鄉中山路發生首起暴力事件。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.13）

施男供稱，被執士人員的法器揮到左腦杓，當下反映被打到，但對方卻只是笑笑的沒有道歉，覺得是故意的，所以才會揪集朋友再去找對方，當時只是想要好好的講是非，並沒動手之意，結果被其他執士人員以為來鬧事，還被嗆「要怎樣」因此引發衝突，但絕非故意挑釁，覺得冤枉，一切都是誤會。

員林分局副分局長許平海表示，警方獲報後立即調派線上巡邏人員及偵查隊副隊長等8人，立即馳赴現場，但到現場後涉嫌滋事人員已經一哄而散，警方循線追查，今早9點陸續逮捕10人到案說明，警方表示對於媽祖遶境期間，任何暴力行為，將依刑法第150條「公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或300元以下罰金」偵辦。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，遶境首日大家都相當守規矩，雖然今凌晨有發生小插曲，事後對方年輕人致電來表示「有比較衝動」，請廟方不要追究，他有問執士團成員傷勢，表示不嚴重，也沒有要提告，他認為出門碰撞難免。