影／今夏最消暑　社頭農會推水果料理　荔枝、土鳳梨入菜

時值鳳梨與荔枝產季，為了推廣行銷社頭荔枝、鳳梨，社頭鄉農會邀請家政班班員製作十多道鳳梨與荔枝的創意料理，將在地優質土鳳梨與荔枝入菜，除了傳統的鳳梨乾之外，還有涼拌荔枝苦瓜、鳳梨絲瓜、鳳梨司康等特色料理，吸引民眾目光。

▲新鮮荔枝拌上山苦瓜再加上枸杞就成為夏日爽口料理。（圖／記者陳雅芳攝）

社頭鄉不僅是生產襪子和芭樂的故鄉，鄰近八卦山脈、山腳路一帶有多個村莊農民，因地利之便栽培出擁有獨特風味的「本土鳳梨」和黑葉、糯米、玉荷包與桂花等多元口味的荔枝，今年雨量適中，荔枝粒粒都相當飽滿，果肉Q彈多汁、甜度高。

▲鳳梨蝦球，酸甜滋味可以說是搭配得非常完美。（圖／記者陳雅芳攝）

社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，社頭土鳳梨有別於市面上一般鳳梨，更帶著濃濃土鳳梨香，今年土鳳梨價格平穩，荔枝價格則較往年高，荔枝產期只有約20天，民眾要把握嚐鮮期，剛上市的土鳳梨每台斤價格在20到25元間，和往年差不多。

社頭農會家政班長邱美子說，家政班的同學集思廣益，將社頭的鳳梨與荔枝，融入菜餚裡面，像是涼拌荔枝苦瓜，將新鮮荔枝拌上山苦瓜再加上枸杞就成為夏日爽口料理，還有鳳梨苦瓜雞、鳳梨蝦仁，最特別是把鳳梨曬成乾，再做成鳳梨口味的英式茶點司康，吃起來相當清爽，重點是非常健康，簡單的製作過程，民眾也能在家自己做。

▲社頭鄉土鳳梨做成鳳梨口味的英式茶點司康。（圖／記者陳雅芳攝）

蕭浚二指出，因山腳路一帶的土壤為砂質土，加上日照充沛，生產的土鳳梨(台農二號及三號鳳梨)以風味獨特具清酸又有香氣而聞名，且鳳梨含有豐富的膳食纖維、類胡蘿蔔素、鉀等營養素，能幫助人體對蛋白質的吸收和消化，是營養價值極高的水果。