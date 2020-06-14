「荔枝控」有口福了　台中「冷鏈荔枝」首度內銷上架

廣受消費者喜愛的台中黑葉荔枝，受疫情影響，主要外銷國新加坡遲未解禁，通路受阻，市場面臨滯銷壓力﹔台中市府農業局協助「轉外銷為內銷」，今年首度將高品質冷鏈荔枝導入國內大型賣場及超市販售，消費者有口福了。
為行銷首度在國內賣場出現的冷鏈荔枝，今天找來知名網紅吳鳳代言，在4度c的作業室現場直播冷鏈荔枝製作流程，向消費者推薦新鮮又衛生的台中冷鏈黑葉荔枝「氷冰涼涼，超級好吃的」。
農業局長蔡精強表示，台中市荔枝產區主要集中太平、霧峰、神岡、大里等地，品種以黑葉為主，枝栽培面積約 1,894 公頃，年產量1萬4千多公噸，果肉呈半透明凝脂狀，質地細膩、豐潤多汁、甜度高，每年約在六、七月上市。
但由於因季節關係，荔枝皆由南部先盛產，往往輪到台中盛產時，不是供過於求，就是碰上颱風季節，市場價格受影響。為了穩定果農收入，台中黑葉荔枝鎖定以出口為主，可以與國內市場做區隔。為此透過「冷鏈式低溫技術」，延長保鮮期達21天，並採取去枝、去梗盒裝型式，兼具環保與衛生等特點。
值得一提的是，為保持鮮度，要做外銷冷鏈荔枝的產品，必須在清晨果實未被太陽晒熱之前採果，摘粒、裝箱，最慢在10點前運至集貨場先降田間熱，再在4度Ｃ環境下進行分類、包裝，再裝進冷藏貨櫃，工序繁復，果農很辛苦。
農業局強調，因應疫情影響，除繼續努力尋求國外訂單外，首度轉往國內行銷的冷鏈盒裝荔枝，已規畫在愛買、家樂福、裕毛屋、大里區農會等通路的大型賣場及超市上架販售。
此外，農業局也協助拓展電商平台通路，結合網路直銷與宅配服務；媒合機關、民間團體及農會團購或企業認購。並透過辦理荔枝次級品收購榨汁、輔導冷凍荔枝導入加工，媒合廠商研發新荔枝加工品，希望能保障果農一年來的辛苦收益。