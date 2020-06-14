「荔枝控」有口福了　台中「冷鏈荔枝」首度內銷上架

廣受消費者喜愛的台中黑葉荔枝，受疫情影響，主要外銷國新加坡遲未解禁，通路受阻，市場面臨滯銷壓力﹔台中市府農業局協助「轉外銷為內銷」，今年首度將高品質冷鏈荔枝導入國內大型賣場及超市販售，消費者有口福了。





為行銷首度在國內賣場出現的冷鏈荔枝，今天找來知名網紅吳鳳代言，在4度c的作業室現場直播冷鏈荔枝製作流程，向消費者推薦新鮮又衛生的台中冷鏈黑葉荔枝「氷冰涼涼，超級好吃的」。



▲台中市農業局長蔡精強為吳鳳介紹冷鏈荔枝從樹上摘下， 一系列作業流程。（圖／金武鳳攝，2020.6.14） 農業局長蔡精強表示，台中市荔枝產區主要集中太平、霧峰、神岡、大里等地，品種以黑葉為主，枝栽培面積約 1,894 公頃，年產量1萬4千多公噸，果肉呈半透明凝脂狀，質地細膩、豐潤多汁、甜度高，每年約在六、七月上市。



