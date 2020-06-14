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非新冠肺炎！高市某中學發生上呼吸道群聚疫情已獲控制

記者郭俊暉/高雄報導-2020-06-14 12:37:36
▲高雄市某中學學生發病時序表。（圖／高市衛生局提供）
高雄市政府衛生局12日晚間接獲某中學通報疑似有上呼吸道感染群聚情事，今（14）日中午12時，檢驗結果均已排除新冠肺炎，為流感病毒感染。

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▲ 群聚疫情班級教室內外桌椅清消工作。（圖／高市衛生局提供）
 

衛生局表示，截至今（14）日中午12時未有新增發病學生，15名發病學生症狀均已緩解，昨（13）日衛生局已進行採檢4名學生檢體進病毒檢驗，截至今（6/14）日中午12時，檢驗結果均已排除新冠肺炎，流感病毒感染。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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