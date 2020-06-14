非新冠肺炎！高市某中學發生上呼吸道群聚疫情已獲控制

▲ 群聚疫情班級教室內外桌椅清消工作。（圖／高市衛生局提供）

高雄市政府衛生局12日晚間接獲某中學通報疑似有上呼吸道感染群聚情事，今（14）日中午12時，檢驗結果均已排除新冠肺炎，為流感病毒感染。

衛生局表示，截至今（14）日中午12時未有新增發病學生，15名發病學生症狀均已緩解，昨（13）日衛生局已進行採檢4名學生檢體進病毒檢驗，截至今（6/14）日中午12時，檢驗結果均已排除新冠肺炎，流感病毒感染。



