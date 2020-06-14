影／彰化與世界同步響應世界捐血者日　捐血大家一起來

▲彰化家扶中心小朋友賣力的表演烏克麗麗，邀請大家一起來捐血。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.14）

▲目前都會定期捐血的李小姐，開心的表示，今天是第11次捐血。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.14）

▲準備送給捐血者的多項好禮，一方面鼓勵大家踴躍捐血，一方面表達對捐血人的感謝。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.14）

彰美獅子會及彰化家扶中心，為紓解受疫情影響而存量不足的血庫，同時響應6月14日世界捐血者日，今（14）日在彰化火車站前廣場舉辦捐血活動，家扶中心小朋友賣力的表演烏克麗麗，更齊聲邀請適合捐血的叔叔阿姨一起來捐血，現場也準備多項好禮贈送給捐血者，表達對捐血者的感謝。台中捐血中心陳家綺說，每年的6月14日是世界衛生組織(WHO)所訂定的世界捐血人日(World Blood Donor Day)，世界各國試著透過這個節日來提高人們對血液安全和血液品質的認知，並感謝捐血人為拯救生命所做的無私奉獻。彰美獅子會會長陳杰表示，血液和血液製劑每年挽救數百萬生命，而且能幫助罹患危及生命病症的患者延長生命並提高其生活品質，同時還能支持複雜的醫療和手術以及在天災人禍中也具有不可取代的重要性。前會長吳淑敏強調為能夠提供足量安全血液，只有透過自願無償捐血人定期捐血，才能確保血液能足夠供應；彰化市民代表黃稜茹指出，捐血是一種團結互助行為，鼓勵那些健康良好但從未捐過血的人們，尤其是年輕人，也能定期捐血，進而養成捐血的好習慣。彰化家扶中心督導孫皎容提到，社會各界對彰化家扶十分照顧，因此世界捐血者日這個重要的日子，希望透過烏克麗麗的快閃演出，與世界同步響應，也讓孩子從小學會感恩與付出，更建立捐血救人的觀念，在未來長大後也能實踐捐血一袋救人一命的使命。第11次捐血的李小姐表示，受到父親身教的影響，目前都會定期捐血，捐血可以幫助別人，是非常有意義的。