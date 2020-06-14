霧峰林家起家「草厝」修復　古蹟風華再現

台中霧峰林家起家「草厝」國定古蹟，在921大地震中幾乎全倒毀損，台中市政府文化局完成艱鉅的文化資產修復任務，霧峰林家建築群中最早興建的起家厝，具有重要地位。

中市政府文化局爭取中央補助及市府配合款共投入1億2,250萬元，辦理修復工程，經審慎的試掘及考證，並採用現代3D透視模擬技術疊合和建模比對老照片資料，修復工程順利完工。

文化局長張大春勘察古蹟現況，對於修復團隊的辛勞給予高度肯定，未來將納入「霧峰林家宮保第園區」營運範圍，除保存臺灣歷史發展的重要軌跡，也能活化成為展覽和文創藝術空間，打造民眾參觀霧峰林家的新亮點，更串連在地特色產業，帶動霧峰地區觀光文化發展。

霧峰林家是臺灣現存規模最大的官府宅第，從清領時期道光年間起建，揉合了漳州、泉州、福州、洋式等傳統建築風格，包含下厝系統、頂厝系統和萊園三大部份。1999年的921大地震將建築群毀壞殆盡，為搶救珍貴的文化資產，文化部和臺中市政府多年來攜手合作，陸續將二房厝(將軍府)、宮保第、大花廳、頤圃、景薰樓等修復完成。

本次修復的「草厝」，是霧峰林家最早興建的房舍，林家後代稱之為「起家厝」。建築形式是「ㄇ」字型的傳統三合院建築，由正身和左、右護龍組成，另有穀倉、門樓和庭園空間，建築裝飾簡潔樸素。草厝的正身作為公媽廳，供奉著林家祖先牌位，本次修復也以白茅重現草厝傳統茅草屋頂。

張大春表示，面對幾乎全倒毀損的草厝修復工程，修復團隊先以現場平面殘跡尺寸為基礎，依據老照片紀錄推算建築高度和細節，建立電腦3D模型，再以SKETCHUP軟體將模型與老照片進行疊合比對，反覆比對和修改，追求細節的真實與完美。

草厝的門樓遺跡是意外的驚喜，在調查研究階段未曾發現，直到修復設計階段，利用舊照片疊合技術重新發現其可能存在的位置，再透過現場挖掘確認位置，也因此變更施工設計，保留院牆的卵石遺跡，也在遺跡上施作透明的強化止滑玻璃，兼具保護和展示的功用。

未來，草厝將納入「霧峰林家宮保第園區」做完善的營運規劃和執行，正身持續做「公媽廳」，做為林家宗族凝聚的核心；左、右護龍分別規劃為歷史文物展示空間、文創商品展售區、在地農特產品和輕食餐飲空間；本次工程新增遊客中心，整合推動霧峰林家和在地特色產業，也能辦理各式講座和活動；戶外廣闊的庭園空間，也能做為街頭藝人的演出空間。未來對外開放後，將成為霧峰地區最熱門的文化觀光景點。