影／傳承文學國粹　文開詩社漢學班開展

為呈現研習班學員之學習成果，增加各學員間觀摩交流學習，彰化縣文開詩社今（14）日在統一渡假村，鹿港文創會館文創藝廊辦理「日餘寸學」詩書畫展開幕活動，彰化縣長王惠美說，將詩詞用書法、書畫呈現出來，讓詩、書、畫同步呈現於出來，歡迎到彰化鹿港體驗詩書畫之美。

▲文開詩社在鹿港文創會館文創藝廊辦理「日餘寸學」詩書畫展開幕活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

王惠美表示，這次文開詩社漢學班所展出的作品，重點在於推廣傳統詩，除了有學員們近年來上課學習的詩作成果外，也效古人雅風，以自己的詩自己書寫作為展出特色，展出書法作品約有45件，畫作約有3件，展期至7月12日。

王惠美指出，文開詩社開創迄今有13年，感謝老師們常期以來對於詩詞書法的推廣深植人心，讓鹿港詩書畫都非常興盛，文開詩社成員近百人，是由四方有志之士、熱愛古典詩詞同好所創立的，藉此活動推廣文學。

▲文開詩社以自己的詩自己書寫作為展出特色，展出書法作品約有45件，畫作約有3件，展期至7月12日。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

王惠美說，歷史古蹟保存最完整的地方就是鹿港，漢文化保存最完整的地方也在鹿港，像是藝術、文學、哲學和詩社等，都是漢學文化的精髓，鹿港文風鼎盛人才薈萃，今年度縣府辦理的磺溪文學獎，新增加傳統詩組，獎金有五萬，優選5位，歡迎大師們，帶著最好的作品來報名參選。

文開詩社指導老師李政志指出，這次展覽以「日餘寸學」為主題，也就是說，學員們在「白天忙碌之餘」，利用「晚上來學習」，能為心靈深處注入源源不斷的新活水，也提振鹿港文風，這出展出，累積這幾年來詩社社員書寫創作的作品，一起發表成果展。

▲這次展覽以「日餘寸學」為主題，展出累積這幾年來詩社社員書寫創作的作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

李政志說，漢學班除了創作之外，還有吟唱詩作的課程，以古樸的鹿港腔調吟詩，不僅獨特也常令人發思古之幽情，古云：冬乃歲之餘、夜乃日之餘、陰乃晴之餘。

文開詩社每天晚上都有開課且課程內容豐富，也歡迎有意願來學習詩詞或書法的鄉親朋友來上課，可以增加民眾更多元的文學素養及提升鹿港多元文化，也歡迎大家前來欣賞作品展覽。