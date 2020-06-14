公園沙坑細菌問題　議員要求定期檢驗消毒

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隨著疫情逐漸趨緩，許多家長也攜帶小朋友前往公園玩耍今(14)日台中市民進黨議員江肇國、賴佳微、張家銨、周永鴻指出，市府推動的「美樂地計畫」，除了硬體上的更新與融合當地需求打造屬於當地的特色公園外，其中有關公園內沙坑所產生的細菌問題，市府也應加以重視。議員要求市府應落實沙坑維護管理、定期委託檢驗、消毒，以確保沙坑衛生安全。江肇國表示，國外已有相當多報導指出，沙坑容易有小朋友玩耍時，所產生的口沫分泌物，或是動物的糞便等所產生的細菌，甚至紐約大學朗格尼醫學中心形容沙坑如同「沒有消毒的游泳池」，倘若沒有定期檢測、消毒與管理，沙坑裡所產生的細菌，恐將危害使用者的健康。此外，江肇國也指出，日前也有新聞報導指出，有些不良民眾將酒瓶碎屑或是其他雜物丟入沙坑，這也都會危及在沙坑玩耍的安全性。賴佳微表示，沙坑是大朋友、小朋友都喜愛的設施，但市府現在卻連台中市有幾處沙坑設施都不清楚，過往也都沒有做相關的細菌檢測。另外，賴佳微也說，沙坑的定期檢驗跟消毒都十分重要，孩童若接觸到過多細菌而致病，管理者絕對責無旁貸。議員要求，市府應落實兒童遊戲場設施安全管理規範，並要訂定沙池含菌標準、定期委託衛生單位檢驗、消毒。並且尚未加裝護欄的也應盡速安裝，以防止動物進入殘留大小便，給予市民玩得開心也要玩得安全。建設局表示，市府於大雅區二和公園等40處公園遊戲場設置沙坑，盼提供孩童接觸大自然素材、多元遊戲的機會，公園內設施均有巡查人員及維護廠商定期巡檢；其中針對沙坑遊戲區，至少每3日進行清潔、篩網過濾、沙坑整平、耙鬆等作業，每月再整體翻沙、充分曝曬陽光、定期補充沙子。針對校園遊戲場沙池，教育局已要求各校依照中央訂定的「兒童遊戲設施安全管理規範」，落實校園遊戲設施管理及維護，包含指定人員擔任遊戲設施管理人員，開放使用期間，每日檢查遊戲場及設施、每月依兒童遊戲設施自主檢查表查核，學校遊戲場沙池必須定期翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並充分曝曬陽光、定期補充沙子，教育局將持續督導學校落實規範，提供安全、衛生的遊戲環境。