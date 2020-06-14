影／朝花夕拾　婚慶學程成果展　幫爸爸媽媽辦婚禮

▲大葉大學婚慶學程大三生劉蟬萱(左)為爸爸媽媽辦婚禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

▲大葉大學婚慶學程大三生劉蟬萱(右)為媽媽化妝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

▲大葉大學婚慶學程大三生沈汶宜(左)邀請爸爸媽媽當畢展主角，再穿一次婚紗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

▲大葉大學婚慶學程成果展，幫爸爸媽媽再辦一次婚禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

為父母籌辦婚禮，也能當做成果展。大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程舉辦106級畢業成果展「朝花夕拾」，以大三學生劉蟬萱、沈汶宜的家長劉宗銘、鄭美蓮、沈俊良、鄔俊珏為主角，學生親自為父母籌辦婚禮，重返人生最美麗的時刻，重溫當時的感動。婚慶學程三年級的劉蟬萱親自為媽媽化上韓系風格的妝容，搭配白紗，呈現清新的感覺。媽媽鄭美蓮說，她很喜歡女兒化的妝，內心非常感動，謝謝老師帶領學生共同策劃這麼有意義的婚宴，相信學生在辦活動的過程中，也學到如何克服困難。爸爸劉宗銘說，他一天當中最幸福的時光就是下班回家，老婆給他愛的擁抱，全家人一起晚餐，「朝花夕拾」成果展讓他有機會回到23年前，那種與妻子剛認識的愛情悸動，也讓他更珍惜這段婚姻。沈汶宜同學則是幫爸爸媽媽製作影片，重溫交往到結婚的點點滴滴，她也因為這項任務，更了解父母親。媽媽鄔俊珏表示，很開心可以參加這麼溫馨的活動，女兒透過訪問的方式，讓他們說出自己的愛情故事，過程中親子關係也加溫了。成果展總召、婚慶學程大三生郭芮卉表示，「朝花夕拾」蘊含重溫舊夢的概念，愛情悄悄在朝花夕拾裡逐漸盛放，回味往事，幸福再次來襲。為了回饋父母平日的辛勞、對兒女的疼愛，他們特別利用畢業成果展，為爸爸媽媽舉辦一場跨時代的婚禮，不只是讓父母重新回憶看到對方那種心動的感覺，更見證父母二十多年來堅定不移的感情。指導老師張幼妮指出，今年成果展以「朝花夕拾」為題，邀請2位學生的爸爸媽媽當新人，由32位學生共同幫家長重新打造婚禮，讓資深新人重溫舊夢。20年前小朋友還沒出生，20年後由孩子運用課程所學到的彩妝梳化、攝影、活動設計、展覽規劃等專業能力，幫父母再一次設計婚禮，格外有意義。