端午名粽秀創意　健康養生、消暑冰粽、星級口味上桌

端午佳節最應景的「粽子」隨著國人飲食習慣的改變，口味推陳出新，食材的選擇也更講究﹔家樂福今年主打健康養身、使用產銷履歷食材，還能透過線上購物購買；Global Mall新左營車站囊括各家端午名粽，台灣南北粽、湖州粽、星級粽等一應俱全，線上就能輕鬆訂購；喜憨兒基金會推出軟Q甜蜜的冰粽、也有特選野生朱爾葉包裹的鹹香肉粽。





家樂福即日起至6月25日隆粽鉅獻45款粽子，不僅賣場買得到，幾乎全品項粽子可在家樂福線上購物購買，同時也可利用外送平台免運的快速送達服務，全方位的訂購系統，開賣至今銷售比去年同期比成長70%。



▲家樂福今年主打健康養身、使用產銷履歷食材，還能透過線上購物購買。（圖／家樂福提供） 家樂福「麻油鴨肉粽」使用履歷鴨肉，搭配麻油、花生等，大顆又飽滿，「麒王府薑黃紅藜粽」採用履歷豬五花肉、濁水溪圓糯米、有機紅藜麥與薑黃粉製成﹔今年熱賣款「台北石門農會十八王公肉粽」傳承石門區傳統肉粽製作方式，100%無添加物﹔因應素食主義及植物肉趨勢，「阿濤師新蔬食綜合粽」屬於蛋奶素，包含北部福慧粽、五穀栗子粽、紅藜醬爆鮮菇蔬菜粽。



