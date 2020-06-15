端午名粽秀創意　健康養生、消暑冰粽、星級口味上桌

端午佳節最應景的「粽子」隨著國人飲食習慣的改變，口味推陳出新，食材的選擇也更講究﹔家樂福今年主打健康養身、使用產銷履歷食材，還能透過線上購物購買；Global Mall新左營車站囊括各家端午名粽，台灣南北粽、湖州粽、星級粽等一應俱全，線上就能輕鬆訂購；喜憨兒基金會推出軟Q甜蜜的冰粽、也有特選野生朱爾葉包裹的鹹香肉粽。
家樂福即日起至6月25日隆粽鉅獻45款粽子，不僅賣場買得到，幾乎全品項粽子可在家樂福線上購物購買，同時也可利用外送平台免運的快速送達服務，全方位的訂購系統，開賣至今銷售比去年同期比成長70%。
家樂福「麻油鴨肉粽」使用履歷鴨肉，搭配麻油、花生等，大顆又飽滿，「麒王府薑黃紅藜粽」採用履歷豬五花肉、濁水溪圓糯米、有機紅藜麥與薑黃粉製成﹔今年熱賣款「台北石門農會十八王公肉粽」傳承石門區傳統肉粽製作方式，100%無添加物﹔因應素食主義及植物肉趨勢，「阿濤師新蔬食綜合粽」屬於蛋奶素，包含北部福慧粽、五穀栗子粽、紅藜醬爆鮮菇蔬菜粽。
Global Mall網羅全台多家知名飯店人氣粽子禮盒，包括曾獲米其林一星的亞都麗緻飯店天香樓的「mini麗緻嚴選5入禮盒」；福容飯店「端午福粽禮盒」鹹、甜、古早味、素食口味一次滿足；晶華酒店「晶典三十冠軍禮盒」包括鮑粽、松露牛肉粽、鮮竹筍豬肉粽、八寶芋泥粽及養生紫米豆沙粽。可利用Global Mall網站或下載APP訂購。
喜憨兒基金會推出軟Q甜蜜的「冰粽禮盒」，Q彈的外皮搭配香氣濃郁的內餡，有花生、紅豆以及芝麻三種口味；另有黑糖水晶粽，黑糖香氣的冰涼外皮，搭配芋頭等內餡。喜憨兒庇護工場製作的「朱爾葉肉粽」食材選用雲林優質豬肉、百年西螺醬油，搭配濁水長糯米、古坑香菇栗子，更特選古坑特有生長於海拔1000公尺的野生朱爾葉來包裹，天然純淨並帶有獨特的清香。