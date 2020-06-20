美濃商行「剁椒烤肉蛋餅」　4種辣椒入餡一吃成主顧

▲台中美濃商行主力招牌是剁椒烤肉蛋餅，四種辣椒調製的剁椒醬太過癮，讓人一吃成主顧。（圖／美濃商行提供）

台中市遍地美食，尤以早午餐熱潮爆發，三步一家，五步一店，各家競比風格美味。位於西區中美街的「朝氣美濃商行」，迎合文青復古風潮，店裡裝潢洋溢60年代風情，很對時下年輕客群追求古早味胃口，招牌「剁椒烤肉蛋餅」，蛋餅皮酥內軟，內包烤肉及剁椒醬，口感層次多元，許多人一吃成主顧。



▲台中美濃商行朝氣早午餐，以簡單的蛋餅、土司和麵線美味，征服客人的胃。（圖／美濃商行提供）

「美濃商行」是台中市中西式早午餐始祖尼克咖啡創辦人朵朵，與七年級生洪詩琇共創的新品牌。由牆上大幅有機雞蛋彩照，宣示食材嚴選，包括特挑紅仁土雞蛋、獨家訂製土司，來自小農牛奶以及自製剁椒醬料、花生醬等，雖是簡單美味，卻能抓住客人的胃。CP值超高的是，主食加飲料，一份營養早午餐百元有找，名副其實庶民美食。



▲走文青復古風的美濃商行，店風裝潢很復古，木桌木椅樸質簡約，營造輕鬆愉悅用餐環境。（圖／美濃商行提供）

洪詩琇說，早午餐熱潮延燒，與現代人用餐習慣有關；有人是晚起，有人為了省錢，一餐當兩餐吃，為了搶進平價早午餐市場，「美濃商行」開發帶有「古早味」美食，主力是大腸麵線、花生醬肉蛋土司及剁椒蛋餅等，飲料以冬瓜茶、奶茶及咖啡為主，與坊間同性質店家做區隔，由於風味獨具，即使疫情期間生意都未受影響。





提起「美濃商行」人氣商品，首推「剁椒烤肉蛋餅」。洪詩琇說，在老師父指導下，採用剝皮辣椒＋三種辣椒＋特製肉末等食材，調製出風味「剁椒醬料」，加上先微醃再以嚴選醬油、大蒜加上糖炒的烤肉片，無論加在蛋餅或土司中都相當美味，客人一吃成主顧，意猶未盡，還想直接購買剁椒醬料。



▲美濃商行主力商品之一的花生醬肉蛋土司，加入花生醬讓風味迷人，別家吃不到。（圖／金武鳳攝，2020.6.15金



傳承老師父古早醃肉技術製做的烤肉片，衍生的花生醬肉蛋土司，相較一般肉蛋吐司搭配的荷包蛋，不只烤肉軟嫩入味，特別選用滑嫩歐姆蛋，加上花生醬，入口花生香氣中微帶甜味的口感，相當迷人，別家吃不到。



▲源自鹿港老店的大腸麵線，經過改良，口味更適合台中人。（圖／金武鳳攝，2020.6.15)

到「美濃商行」用餐，大腸麵線也是熱門選項。洪詩琇說，朵朵家在鹿港經營麵線糊逾20年，家傳美食移植台中後，經過微調─將添加的肉片改為肉羹，香菜換成九層塔，上桌前再加入一匙沙茶醬提味，更符合台中人口味，不少附近上班族，一碗大腸麵線就可以解決午餐，美味又經濟實惠。



















