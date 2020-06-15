疫情影響　今年大甲媽遶境盛況較以往冷清

大甲媽祖遶境是享譽國際的宗教盛事，昨(14)日大甲媽順利駐駕奉天宮，因新冠肺炎疫情闗係，未如往常的在廟前廣場，舉辦盛大的集體祝壽慶典，但今天一早7點多，地方仕紳即集結在廟內進行簡單隆重的祝壽儀式，信眾則在廟外向奉天宮方向自由朝拜。
大甲媽年度盛事，在2020年因新冠肺炎疫情肆虐而暫緩，7日中央政府宣布解封後，8日鎮瀾宮就跟著對外公告11日晚11點即將起駕，創史上最短的籌備時間，卻最早到達遶境終點嘉義縣奉天宮。
今天上午奉天宮也未循例舉行盛大的祝壽典禮，而改由嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、鎮瀾宮董事長顏清標等人，在奉天宮廟內，簡單而隆重向媽祖祭拜祝壽，信眾們則在廟外廣場、路中與公園裡，跟著廣播聲朝奉天宮跪拜，完成向媽祖祝壽心意與儀式。
嘉義縣政府與新港鄉公所為迎大甲媽來遶境，在有限的時間裡，動員人力與物力完成防疫整備，減少共餐等防疫措施；鎮瀾宮大幅減縮遶境隨行陣仗、民眾來不及配合隨行遶境、信眾無法安排到奉天宮朝拜媽祖等因素，整個新港市區不如往常大甲媽來時那樣的熱鬧，相較之下而有空蕩、冷清的感覺，也因為如此，讓所有的防疫整備能井然有序的推展。
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