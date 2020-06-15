高雄綠營民代嗆天龍國藍委　直指高雄人的事自己決定

▲高市議會民進黨團今(15)日招開記者會回嗆國民黨外地民代不要對高雄說三道四。(圖／記者郭凱杰攝，2020.06.15)

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高市議會民進黨團今(15)日砲轟國民黨立院黨團，痛批藍營根本忽視高雄聲音，呼籲國民黨應派出最強候選人，只有這樣才能代表國民黨重視高雄，民進黨議會黨團也為國民黨在地民代叫屈，並鼓勵在地藍營議員要選就要有魄力，但記得先辭職，免得跟前市長韓國瑜一樣。高市議會民進黨團今天由林智鴻、黃文益、郭建盟、陳致中等議員，以「高雄的事由高雄人自己來決定」為主題，回嗆國民黨外地民代昨天對高雄的說三道四。民進黨團書記長林智鴻表示，國民黨羅智強說讓高雄市長補選不能只有一種聲音，其實國民黨一群台北天龍系的立委、議員是要讓高雄沒有聲音過去韓國瑜當市長，讓國民黨高雄自己的民意聲音被消失，質詢要抽籤、時間還減少，現在國民黨還要讓國民黨在地聲音被消失，讓國民黨很有衝勁的地方議員情何以堪。林智鴻也提醒國民黨，有意參選高雄市長的議員，要選就要展現魄力，該辭就辭，不然就是第二個韓國瑜，也希望你們不要帶著烏賊打選戰。議員黃文益表示，這場補選「高雄人在吃米粉台北人在喊燒」，把罷韓的仇恨放在第一順位，沒有把高雄市的人才擺在國民黨的第一順位，用趕鴨子上架只是為了和民進黨玩補選的案子，這是對高雄的不公平。如果國民黨真的在乎高雄，就應該認真推出一個能為高雄幸福打拼的候選人高雄提出一些我們在地需求的建設政見、端出牛肉，讓兩黨公平競爭、君子之爭，才是對高雄最好的福氣。黨團幹事長陳致中指出，我們看到國民黨負責要徵召的秘書長李乾龍，第一時間聽到國民黨的李議員要選市長的時候，竟然還反問記者『這是誰？』國民黨平常並不在意高雄在地的經營，只有選舉到的時候才充滿算計，所以我們黨團要強調，「高雄市的事情、高雄市的未來、高雄人的福，高雄人自己來決定」。