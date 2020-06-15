高雄綠營民代嗆天龍國藍委　直指高雄人的事自己決定

高市議會民進黨團今(15)日砲轟國民黨立院黨團，痛批藍營根本忽視高雄聲音，呼籲國民黨應派出最強候選人，只有這樣才能代表國民黨重視高雄，民進黨議會黨團也為國民黨在地民代叫屈，並鼓勵在地藍營議員要選就要有魄力，但記得先辭職，免得跟前市長韓國瑜一樣。
高市議會民進黨團今天由林智鴻、黃文益、郭建盟、陳致中等議員，以「高雄的事由高雄人自己來決定」為主題，回嗆國民黨外地民代昨天對高雄的說三道四。
民進黨團書記長林智鴻表示，國民黨羅智強說讓高雄市長補選不能只有一種聲音，其實國民黨一群台北天龍系的立委、議員是要讓高雄沒有聲音﹔過去韓國瑜當市長，讓國民黨高雄自己的民意聲音被消失，質詢要抽籤、時間還減少，現在國民黨還要讓國民黨在地聲音被消失，讓國民黨很有衝勁的地方議員情何以堪。
林智鴻也提醒國民黨，有意參選高雄市長的議員，要選就要展現魄力，該辭就辭，不然就是第二個韓國瑜，也希望你們不要帶著烏賊打選戰。
議員黃文益表示，這場補選「高雄人在吃米粉台北人在喊燒」，把罷韓的仇恨放在第一順位，沒有把高雄市的人才擺在國民黨的第一順位，用趕鴨子上架只是為了和民進黨玩補選的案子，這是對高雄的不公平。如果國民黨真的在乎高雄，就應該認真推出一個能為高雄幸福打拼的候選人﹔高雄提出一些我們在地需求的建設政見、端出牛肉，讓兩黨公平競爭、君子之爭，才是對高雄最好的福氣。
黨團幹事長陳致中指出，我們看到國民黨負責要徵召的秘書長李乾龍，第一時間聽到國民黨的李議員要選市長的時候，竟然還反問記者『這是誰？』國民黨平常並不在意高雄在地的經營，只有選舉到的時候才充滿算計，所以我們黨團要強調，「高雄市的事情、高雄市的未來、高雄人的福，高雄人自己來決定」。