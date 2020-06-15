台中購物節　推出超大獎豪宅、汽車、現金好禮

▲「第2屆台中購物節」即將登場，今公布最大獎總價近千萬「蛋黃區精品小豪宅」；另還有壓軸現金100萬元、汽車、電動機車、現金10萬等多樣好禮(圖／柳榮俊攝2020.6.15)

「第2屆台中購物節」7月1日盛大登場，今(15)日開箱公布最大獎總價近千萬「蛋黃區精品小豪宅」；另還有壓軸現金100萬元、市價近70萬的TIIDA汽車、光陽電動機車、現金10萬等多樣好禮，總價值超過2000萬元

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市長盧秀燕表示，今年獎項比去年更豐富，「有房、有車、有現金！」。

盧秀燕表示，今年延續去年豪宅獎項，由麗寶集團提供「微笑世紀2雲品特區」，該精品豪宅不僅位於蛋黃區、文教區，地段位置相當優質，相當吸引人；此外，市府也祭出百萬現金、汽車、電動機車、70吋電視等大獎，宣示掀起消費熱潮，要讓商家有感。

盧秀燕說，今年購物節延續往年規則，除到一般店家消費累計500元，就可獲得一組抽獎號碼，今年同樣到配合活動的「優惠合作店家」消費，累計金額3倍計，等於只要消費167元，就可獲得一次抽獎機會，500元就可取得3次抽獎機會，配合中央「振興三倍券」消費最划算。

麗寶集團副董事長陳志鴻表示，此次最大獎為「微笑世紀2雲品特區」22坪的1+1房，附贈1個車位，還有全齡公設例如游泳池、兒童遊戲室、廚藝教室等30項公設，適合各年齡層使用；該建案座落在北區雙十路、育樂街口的蛋黃區，食衣住行、就學娛樂、休閒採買，樣樣皆有，絕不容錯過。

經發局指出，活動開跑首日起，天天抽光陽電動機車，總計62輛；周周抽現金10萬；雙周抽裕隆TIIDA汽車共4部；另外也加碼「+0獎」5部70吋電視，以及重量級獎項「現金100萬元」；市府感謝精品豪宅合作企業麗寶集團，以及興富發建設、源潤豐企業、台中商銀、東森購物網、精密園區廠協會、豐洲工業園區廠協會等集團熱心參與。

經發局提醒，今年購物節活動期間由7月1日至8月31日止，民眾活動期間內到台中市（包含稅籍登記在台中）店家消費並取得統一發票、或於參與本活動的免用統一發票店家取得收據，就可藉由手機APP登錄取得抽獎資格；登錄金額採累計制度，每滿500元就可得到1組抽獎號碼，該號碼若未中獎，活動期間都可再次參加抽獎，提高中獎機率。