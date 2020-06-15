北港農工畢業典禮以風箏為題　期待畢業生高飛崢嶸

▲賴元煌理事長頒贈校友會優秀學生獎學金。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.15）

▲李安益會長代表家長會致贈高三導師感謝禮。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.15）

國立北港農工今（15）日舉行畢業典禮，由廖宏瑩校長、家長會李安益會長、校友會賴元煌理事長共同主持，為即將翱翔青天，迎向未來，在升學、就業、追求實現人生夢想的道路上而努力的畢業同學們獻上最誠摯的期許，祝福聲與加油聲瀰漫在溫馨感人的典禮中。北港農工畢聯會以「風箏」為108學年度畢業典禮主題，祝福畢業生們在未來的道路上，不論是升學、就業，都不要忘記自己的夢想，如同代表升學、就業與夢想的三座風箏，遨遊在湛藍的天空中，不斷向上追求，讓青春迎風飛揚，迎接希望，在各領域爭榮、崢嶸。典禮過程中，在德、智、實習、體育、服務等方面表現優秀的畢業生獲得了表揚，獎勵同學學習過程中的努力與熱心；而校友會也設立了特別獎，頒發繁星計畫和技優保送，錄取國立、私立大學的同學獎學金，以鼓勵同學努力向上、為校爭光；學校也頒贈筆記型電腦一部予本學年以繁星計畫錄取「國立台灣科技大學電子工程系」的資訊科畢業生郭承恩同學，恭喜更勉勵郭同學能繼續努力、持續進步。為了感謝一路陪伴的導師們，家長會致贈高三導師感謝禮，感謝導師們的辛苦，而實習處也利用研習的機會，以香皂為材料，讓畢業班學生親手製作香氣怡人的感恩花束，由各班級代表獻給畢業班導師，代表學校向耐心、用心的高三導師們表達十二萬分的謝意。廖宏瑩校長指出，近幾年來，師長們以學生為主體的教學思維，引導同學思考、探索，並與學生共同創造許多輝煌的成果，師長送給畢業生最大禮物是「誠懇的態度」與「飽滿的實力」，期許畢業同學能以這兩項禮物通過未來的種種挑戰，祝福同學們飛得更高、飛得更遠、迎風向上，在各領域努力爭榮、頭角崢嶸。