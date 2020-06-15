4°C低溫保鮮　外銷級「台中美荔」上市

時值台中荔枝產季，台中市政府為穩定荔枝市場價格，保障農民收益，輔導採用「冷鏈法保鮮技術處理」，延長荔枝保鮮期，並推出盒裝新品牌「台中美荔」，今(15)日於農糧署大里倉庫舉辦上市記者會；「把握產季吃尚青的荔枝！」市長盧秀燕表示，今年受疫情影響，市府將荔枝外銷轉內銷，呼籲民眾支持在地農業，給農民實質幫助與鼓勵。盧秀燕指出，荔枝是她最喜歡吃的水果，今年荔枝產量比以往多，加上產季集中、保存不易，市府透過高成本冷鏈技術，將「台中荔枝全程吹冷氣運送！」，於家樂福、裕毛屋等各大通路上架，一盒售價99元，是外銷價的四分之一，要讓市民吃到最新鮮的台中荔枝。盧秀燕特別到農糧署大里冷凍倉庫視察冷鏈過程，採收後荔枝全程低溫運送至倉庫，經4°C處理程序，去枝灑水清洗後，分級包裝成盒，全程保鮮，將果實呼吸作用及水分流失降至最低。農業局長蔡精強說，台中荔枝原以外銷東南亞、新加坡等國家為大宗，今年疫情影響外銷，為克服荔枝保鮮困難，農業局輔導大里與太平區農會使用「冷鏈法保鮮技術處理」，不僅能延長保鮮10天，更有效增加荔枝櫥架壽命並達到調節產銷、提升商品附加價值，要讓民眾吃到外銷等級的平價荔枝。農業局指出，台中市荔枝栽培面積約1,894公頃，年產量約1萬4千公噸，栽培地區包括太平、霧峰、大里、神岡、北屯等區，品種以黑葉、糯米為大宗，因果肉飽滿圓潤、多汁味甘、香味濃郁，廣受消費者喜愛，由於荔枝產期集中，歷年常見產銷失衡，造成農民損失，市府將冷鏈荔枝導入國內通路，推出新品牌「臺中美荔」盒裝荔枝，去除枝梗葉，不僅美觀，更環保、衛生。