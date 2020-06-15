新北消防局坪林分隊今動土　侯友宜：一層做市民活動中心

新北市府消防局今(15)日舉行坪林分隊及市民活動中心新建工程動土典禮，市長侯友宜出席並獻上期許與祝福，預計110年10月即可落成的新工程，將有效提升該地救災效能；其中一樓層也將成為該區民眾可使用的第一座市民活動中心。侯友宜說，目前坪林分隊設施老舊，這項地方期盼已久的新建工程，將以最快的速度興建，於明年10月落成，可望讓消防同仁們在保障自己安全的前提下，有效提升救災效能，全方位守護地方民眾；同步納入規劃的市民活動中心，也能凝聚地方情感。而目前除了坪林分隊，本市尚有第五大隊、中隊暨車輛保養中心興建及萬里分隊分隊新建工程、國光分隊等共計五項重要工程持續進行，展現打造安居城市的決心。侯友宜也提到，昨(14)日午後大雨，市府即刻啟動災害應變中心強化三級開設，雖然造成本市小範圍區域積水，但在半小時內即排除狀況，他強調，現今天氣變化多端，又是戲水人潮眾多的炎熱天氣，坪林區好山好水吸引遊客，但因溪流眾多曾發生過瞬間強降雨導致5位民眾在溯溪步道被沖走的事件，希望里長與消防隊密切配合，及時勸離民眾，守護眾人安全。消防局指出，本工程興建地下1層及地上4層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積734坪，工程金額7,631萬6,540元，新工程也規劃了親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念。