斗六推動疫後新主張　慈濟主講齋戒蔬食弭災疫

▲斗六市公所與佛教慈濟慈善事業基金會辦理「齋戒蔬食弭災疫-愛『疫』起挺過」活動。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.15）

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▲巴登咖啡董事長張萊恩以在地自產的咖啡慰問防疫人員的辛勞。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.15）

▲大家將手上素食餐盒遞送給每位辛苦的防疫人員及公所同仁。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.15）

▲慈濟透過蔬食實際行動感謝防疫人員的付出，並倡導疫後新生活。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.15）

斗六市公所推動新冠肺炎疫情過後新生活主張，今日於市公所中庭與佛教慈濟慈善事業基金會共同辦理「齋戒蔬食弭災疫-愛『疫』起挺過」活動，邀請慈濟斗六醫院院長簡瑞騰主講蔬食生活的好處，並感恩防疫期間，民政人員及社政人員等防疫人員的辛勞。活動現場市公所及代表會所有的員工都到場為彼此打氣，巴登咖啡董事長張萊恩也提供在地自產的咖啡，慰問防疫人員的辛勞斗六慈濟醫院簡瑞騰院長更分享面對疫後如何展開新生活，院長簡瑞騰並用科學角度介紹素食有三好「身體好、環境地球好、心靈好」，勉勵大家一起同舟共濟，秉持感恩的善心，展開新生活。院長簡瑞騰強調說，「儘管年過半百，開刀一站就是5、6個小時都不會軟腳。」簡瑞騰指出，蔬食食材經過大地自然栽種熟成，無毒無害是最安全的食品，我們身處農業重鎮雲林縣，更讓我們吃了更安心、吃的更健康。斗六市長林聖爵表示，自新冠肺炎發生後，台灣全民防疫成為全民運動，市民有了勤洗手、戴口罩、常消毒等好習慣，不過身體的保護，提高自身的免疫力更是重要，今日藉由活動宗旨「從蔬食開始推動防疫新生活」，讓大家吃得健康、均衡，增強免疫力，市長也感謝巴登咖啡張萊恩董事長提供在地自產的咖啡慰問防疫人員的辛勞。活動最後，林聖爵市長、簡瑞騰院長、張萊恩董事長和雲林慈濟志工，一起將手上素食餐盒遞送給每位辛苦的防疫人員及公所同仁，一方面由衷感謝防疫這段期間，公所防疫人員的辛苦及付出，另一方面也告訴大家，未來防疫新生活，我們不但要改變對環境的態度及友善環境，應該好好愛惜自己的身體，增加免疫力，積極面對人生。