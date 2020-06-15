胃鏡執行熱射頻食道燒灼術　納入健保全額給付

很多人都聽過「胃食道逆流」，卻沒聽過「巴瑞特食道病變」，這是食道長期受胃酸刺激、反覆發炎，黏膜上皮細胞出現病變

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巴瑞特食道病變是一種不可逆、無法自癒的癌前病變，若沒有及時治療，之後很可能會演變成食道腺癌。

▲員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑醫師表示，今年6月1日起，胃鏡執行熱射頻食道燒灼術，正式納入健保全額給付。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

「巴瑞特食道病變」治療上，根治的方式以胃鏡執行熱射頻食道燒灼術為主要方式，員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑醫師表示，今年6月1日起，胃鏡執行熱射頻食道燒灼術，正式納入健保全額給付，讓民眾減輕負擔告別火燒心。

台灣有四分之一人口飽受胃食道逆流之苦，普遍民眾會服用抑制胃酸的藥物，來抑制其所帶來的痛苦，吳文傑表示，根治「巴瑞特食道病變」的最主要方式就是「胃鏡執行熱射頻食道燒灼術」，在醫學會向健保局的爭取下，未來民眾只要符合見規定，就能全額給付相關的手術及耗材費用，能替患者省下最少7至14萬元的醫療費用。

▲台灣有四分之一人口飽受胃食道逆流之苦，普遍民眾會服用抑制胃酸的藥物，來抑制其所帶來的痛苦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

吳文傑說，巴瑞特食道病變初期，在無分化不良且短病兆階段，能以藥物治療搭配定期胃鏡追蹤，若屬於高度分化不良，就會建議手術治療，若半年內須再次手術，須事前審查，病兆仍嚴重且符合規定條件，像是扁平的早期食道鱗狀上皮癌、巴瑞特食道合併分化不良或巴瑞特食道病變長度大於三公分等。

吳文傑強調，大約有4成的胃食道逆流患者，會有巴瑞特食道病變，但因病變初期變化對人體幾乎無害，若未及時處理錯過黃金治療期，就有可能變成癌症，呼籲民眾應定期檢查，在檢查時如有發現病兆，也建議民眾進一步做切片檢查，才能有機會病原根除。

▲大約有4成的胃食道逆流患者，若未及時處理錯過黃金治療期，就有可能變成癌症。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

營養醫師也建議，民眾如有胃食道逆流困擾，建議少吃酸性食物，避免胃液酸度增加，還有吃飯時少喝湯水，另外奶類飲料容易產生脹氣，進而增加逆流發生率，民眾吃飯應細嚼慢嚥，每餐時間至少要在20分鐘以上，狼吞虎嚥容易導致脹氣，都容易產生胃腸道相關疾病。