一場雷雨台中車站泡水　黃國書：限期改善不得再發生

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昨天下午一場大雷雨，台中火車站車站大廳、售票區、閘口通道等區域，因為排水不及造成嚴重積水，旅客得涉水進出車站立法委員黃國書關心災情，今（15）日下午邀集台鐵管理局相關人員會勘，要求儘速找出積水原因並提出改善報告，避免淹水事件再發生。黃國書立委表示，斥資21億打造的台中火車站，位於西部幹線的交通樞紐，國內外往來旅客非常多，是台中市的重要門面，啟用短短四年就發生這麼嚴重的淹水事件，不僅造成旅客極度不便，也有損台中市的形象。他認為，顯示當初規劃設計不夠周詳，且車站災防及應變機制有待強化。對此，台中火車站葉仁和站長回應，由於車站設計為半開放空間，平時都會定期清理截水溝，惟因當初設計時未考量極端氣候因素，一旦發生短時間強降雨，車站截水溝數量及排水功能無法及時宣洩，便容易產生積水。會勘後，黃國書指出，台中車站二樓大平台和車站大廳銜接處，設計顯然有問題，30公尺內的截水溝沒任何排水孔外，另現有的排水孔尺寸，竟然跟家庭浴室用的差不多，也無法有效發揮排水功能。面對即將到來的雨季汛期，黃國書做出二項要求，其一是台鐵局和鐵道局須在一週內，將現有排水孔全面改成不易阻塞的高腳式排水孔，加強排水設施的清污工作。其二，限期2個月內，二樓大平台滴水線外側必須增設一條截水溝，以增加排水功能，絕對不容許台中車站再次大淹水。