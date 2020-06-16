影／救花農　阿美花藝教室　八卦山文德國小教「插花」

▲芬園鄉文德國小進行花藝美學教育的活動，每個小朋友在影片以及老師的指導之下，都完成的屬於他們自己的幸福花藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

新冠肺炎疫情衝擊，尤其是非生活必須品之一的花卉產業，受創更嚴重，為振興花卉產業，彰化縣政府創意規劃國小花藝教育課程，運用彰化縣在地花材，邀請花藝老師到縣內多所國小上課，藉以向下紮根，推廣花藝美學。

▲文德國小進行花藝美學教育的活動，將縣府分送給學生的花材，藉由農會聘請的專業老師來教導學生進行插花教學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

彰化縣是花卉生產大縣，縣府爭取中央補助，採購在地花農生產之花卉，辦理「幸福花藝．美學療育」花卉推廣活動，文德國小今（15）日進行花藝美學教育的活動，將縣府分送給學生的花材，藉由農會聘請的專業老師來教導學生進行插花教學，配合縣長王惠美錄製的教學影片與專業花藝老師親自示範花藝教學，讓學生能夠完成屬於自己的一盆盆花，參與的師生們無不覺得非常有趣。

尤其是芬園鄉農會總幹事黃翊凱親自與小朋友們一同參與插花活動，黃翊凱表示，縣府推動這麼有意義的活動，對彰化在地花卉產業的重視與照顧，雖然芬園鄉並不生產花卉，但是農會四健會秉持著手、腦、身、心並重的四健精神，也希望協助美感教育從小紮根、從教育做起。

▲五年級同學說，她自己是第一次插花，而且看到縣長媽咪親自示範的影片，讓她覺得她也可以插得跟縣長一樣好。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

黃翊凱指出，特別來到文德國小，和全校師生們一同參與花藝插花的活動，看到小朋友們個個創意十足，動手插出屬於他們自己美感的盆花，心中也十分感動。

校長李政穎表示，縣府補助學校花材辦理插花的美感花藝活動，同時也謝謝在地農會對活動的支持，除了協助配送花材之外，指導學生如何插出美美的盆花，相信小朋友將自己插好的盆花帶回家擺飾，心情也一定十分愉悅。

五年級顏歆霓同學說，她自己是第一次插花，而且看到縣長媽咪親自示範的影片，讓她覺得她也可以插得跟縣長一樣好，這樣她帶回家時，可以跟媽媽說這是縣長教她插的！另一位五年級邱竑暢同學說，他一開始覺得插花可能很難，但是跟著影片以及老師的指導之後，覺得一點都不難，而且他也可以插出美美的盆花。

▲芬園鄉農會總幹事黃翊凱希望協助美感教育從小紮根、從教育做起。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

黃翊凱說，除了幫助花農行銷花卉，也希望讓下一代認識在地花卉產業及提升花藝生活美學素養，一舉多得；每個小朋友在影片以及老師的指導之下，都完成的屬於他們自己的幸福花藝，讓美感教育從花卉中紮根。