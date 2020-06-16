台中肉品市場爭議　盧秀燕正面回應

台中市北區肉品市場長期存在氣味及噪音問題，台中市議會今(16)日進行總質詢，多位議員、居民要求遷建，但其他地區議員都不歡迎肉品市場，對此市長盧秀燕正面回應，宣布肉品市場「原地轉型活化」，明年底前撤除屠宰與拍賣業務，規劃轉型為複合式商場，涵蓋餐飲、觀光，會展現全新風貌。

北區肉品市場爭議，市議會總質詢，包括市議員陳政顯、吳瓊華、羅永珍、黃健豪、羅廷瑋、賴朝國等人均關心北區肉品市場後續定位、規劃與目標。陳政顯指出，市長曾說今年6月將有定案，盼市府盡速對外說明，並提醒市長「肉品市場屠宰線明年底到期」，盼市府不要續約，若續約，不排除帶民眾抗爭到底；吳瓊華也盼肉品市場勿遷建到烏日，應直接現地拆建轉型，滿足民意期待。

盧秀燕表示，肉品市場服務超過40年，當年為因應早期需求開發，機能及空間規劃受限，隨著市場設備逐年老舊，加上氣味、清晨豬隻運送噪音等因素，附近居民生活感到困擾，無論遷到哪一區，都會遇到民意反彈，因此她決定從根本來解決問題，經評估與規劃，肉品市場明年底後將不再從事屠宰與拍賣業務，現址轉型為複合式商場、大型美樂地公園及社會住宅。

盧秀燕也說，有民意支持，市府將加速推動活化轉型，轉型活動與招商計畫規劃從今年7月開始，明年底前預計「五條屠宰線」全數拆除，園區展開綠美化，招商預計111年底前完成，從鄰避設施搖身一變，成為受歡迎的公共建設。

黃健豪表示，豬肉價格與保鮮是否受影響？盧秀燕說，豬肉產地大多數都在中南部，過去將活體豬運至台中屠宰後再運輸到市場販售，以後則是運到等其他地區屠宰，運費不受影響。尤其現在冷鏈技術更進步，台中不會因此減少生鮮豬肉來源，未來肉品市場轉型後，將成立「台中市肉品公司」，持續供應優質肉品，平衡市場供需，豬肉物美更價廉。

農業局表示，肉品市場現址已完成都市計畫變更，包含商業、公園及住宅用地，商業區將轉型為複合式商場，規劃高品質生鮮超市及餐飲進駐；公園區將保留舊建物，撤除相關設備後，活化作為觀光、展示、市集等用途，打造良好生活機能。