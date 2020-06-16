批中市府「亂成一團」　藍議員籲借將韓團隊

台中市議會今(16)日進行市政總質詢，國民黨籍議員李中指出，當前的市政府團隊是「亂成一團、不成一隊」，他強烈建議，盧秀燕市長要勇敢向前高雄市政府韓國瑜團隊借將，強化執政團隊，這樣子才能讓連任之路順遂。李中表示，經發局準備在7月1日起推出「第二屆台中購物節」活動，各局、各區公所的官網表面上有這個活動的連結（五好購物節），但實際上各局不知道要幫忙帶動整個臺中市的旅遊購物，整個市府「亂成一團不像一隊」，沒有看到各局把力量整合配合經發局。他舉例來說，這項活動應該要吸引其他縣市的民眾來台中購物，增加台中旅宿業者的住房率以及商家的銷售額，但遍查觀光旅遊局的官網以及臺中觀光旅遊網，都沒有針對臺中購物節提出配套旅遊行程，觀旅局6月8日在臺中觀光旅遊網推出的「臺中觀光振興暨旅遊優惠內容」也並沒有和臺中購物節相互結合。此外，打開臺中購物節的app，在探索地圖的頁面中，藝文知性的探索關卡只有一個，休閒農遊的關卡也只有一個，難道經發局不知道要和文化局合作，趁機推銷臺中的文化景點與七、八月文化活動，難道經發局不能事先和農業局聯繫，具體推動農業休閒與農產品銷售？經發局新聞稿中提及的六大主題活動，在首頁並沒有直接出現，反而是出現民眾最不關心的記者會新聞，另外，點入「合作店家」頁面，也沒有出現經發局在新聞稿中提及的百貨量販、連鎖零售等店家資訊，點入個別店家資訊後，優惠方案目前一片空白。李中指出，中市坊間對許多一級主管的表現感受不是很好，既然從許多媒體報導上可以看到前高雄市長韓國瑜市府團隊在市政上面的建設頗受好評，因此，他建議盧市長思考，可以大膽借用當中有戰鬥力的人才強化團隊，這樣子才能讓她在兩年半後的市長選舉連任成功。但民進黨議員江肇國表示，當年韓國瑜是全國最紅的政治人物，當然吸引不少的人才追隨，大家都想跟著禿子走，沒人想跟著燕子。韓國瑜被罷免後，大家又想去招攬他的團隊人員，這一年多來，這些人員是否也被韓國瑜的積習所影響，已經失去原本的專業與熱情，「這是盧秀燕需要去思考與觀察的」。台中市政府表示，市政團隊正努力各項市政的推廣，年初的防疫工作落實、大智路貫通工程、雙十公車、辦理購物節帶動消費，創造民間和業者雙贏等，市府將會繼續努力市政，對此盧秀燕僅微笑回應。