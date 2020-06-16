在地新美學　端午到水道博物館野餐應景又時尚

台南去年最夯景點水道博物館，一年已吸引超過百萬人次參訪，為山上區帶來不少觀光人潮﹔因應端午佳節到來，市府積極協助地方推動特色產業，協助在地產業振興，推出到水道博物館野餐活動，預計將吸引另一波熱愛大自然的民眾。





K.Fika咖啡創辦人Karen本身是山上人，為了提供山上居民及遠道而來的遊客一個輕鬆的休閒環境，Karen結合在地青農產品，研發一系列屬於山上的特色料理﹔K.Fika的北歐風格與山上區的鄉間氣息相輔相成，交織出鄉野的特有風景！K.Fika的咖啡使用20幾種非洲的阿拉比卡豆，調配出專屬於K.Fika的味道。餐點醬汁完全自製，不使用防腐劑也不用調理包，充分展現職人精神。





位於山上的玉峯社區是一個純樸的小村莊，位於曾文溪與菜寮溪交會處，農產業發達﹔社區極力推展農業循環經濟概念，拓展市場並設計農業體驗遊程，讓民眾可以享受農事樂趣，文化局與K.Fika啡卡咖啡結合山上區玉峯里的特色美食，推出東西合璧的野餐組。



