在地新美學　端午到水道博物館野餐應景又時尚

台南去年最夯景點水道博物館，一年已吸引超過百萬人次參訪，為山上區帶來不少觀光人潮﹔因應端午佳節到來，市府積極協助地方推動特色產業，協助在地產業振興，推出到水道博物館野餐活動，預計將吸引另一波熱愛大自然的民眾。
K.Fika咖啡創辦人Karen本身是山上人，為了提供山上居民及遠道而來的遊客一個輕鬆的休閒環境，Karen結合在地青農產品，研發一系列屬於山上的特色料理﹔K.Fika的北歐風格與山上區的鄉間氣息相輔相成，交織出鄉野的特有風景！K.Fika的咖啡使用20幾種非洲的阿拉比卡豆，調配出專屬於K.Fika的味道。餐點醬汁完全自製，不使用防腐劑也不用調理包，充分展現職人精神。
位於山上的玉峯社區是一個純樸的小村莊，位於曾文溪與菜寮溪交會處，農產業發達﹔社區極力推展農業循環經濟概念，拓展市場並設計農業體驗遊程，讓民眾可以享受農事樂趣，文化局與K.Fika啡卡咖啡結合山上區玉峯里的特色美食，推出東西合璧的野餐組。
首波野餐組合主打端午節的節慶特色，稱為「粽夏．閨蜜分享2人組」以及「粽夏．閤家歡樂4人組」，食材原料皆以山上區時令蔬果製作，K.Fika也將水果製成甜點，豐富內容包含木瓜粽、蕃薯粽、泰式木瓜絲、蔬果沙拉、水果甜點及火龍花茶（亦可選擇咖啡），享受美食的同時，又能感受到在地文化特色！
文化局表示，本次推出的野餐組採預購方式，2款野餐組定價各為：2人組$499、4人組$599，隨餐皆附贈精美保冷袋。首波將於端午4天連假開賣，每日限量50份，6月18日開始訂購，6月22日截止收單。詳細訂購辦法將於近日公布於山上花園水道博物館及K.Fika臉書粉絲專頁。