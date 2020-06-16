影／端午應節食品首波抽驗107件　1件花生粉黃麴毒素超標

▲彰化縣衛生局抽驗粽子、調味醬、糯米及包粽餡料食材（含菜脯、蝦米、豬肉、鹹蛋黃、栗子、花生(粉)等）計107件。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.16）

端午節將屆，為維護民眾食品衛生安全，彰化縣衛生局針對粽子製造場所、生鮮超市、大賣場、南北雜貨店、傳統市場及食材批發商、網路平台等端午應節食品進行稽查，今（16）日公佈第1波抽驗結果，1件花生粉真菌毒素超量不合格及數件標示不清、來源不明，已移請所轄衛生局辦理。彰化縣衛生局共抽驗粽子、調味醬、糯米及包粽餡料食材（含菜脯、蝦米、豬肉、鹹蛋黃、栗子、花生(粉)等）計107件，檢驗農藥、防腐劑、甜味劑、真菌毒素、漂白劑、動物用藥、蘇丹色素及硼砂等項目，檢驗結果1件花生粉檢出總黃麴毒素、黃麴毒素B1及赭麴毒素超量不合格，已移請來源廠商所轄雲林縣衛生局辦理。另查核網路販賣之端午應節食品，共查獲30件產品網頁內容不符定型化契約規定，其中1件「櫻花蝦」的網頁及產品外包裝標示均無任何廠商及產品資訊，來源不明，有4件產品未依產品的保存條件以低溫運送，已移請業者所轄衛生局辦理。彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬表示，黃麴毒素是WHO認定的第1級致癌物質，長期暴露會增加罹患肝癌之風險。提醒消費者在購買時，優先選擇食品包裝完整，開封後記得置於密封罐或袋內避免受潮，並置於陰涼處或冰箱，如有發黴、受潮、變色、油耗味等異狀，請丟棄勿再食用，勿購買來源不明、顏色太白、太鮮豔或有刺鼻味的產品。衛生局也提醒大家，糯米不易消化，含油量高且纖維量不足，自製肉粽可以五穀雜糧取代部分糯米，添加香菇、筍子，增加纖維含量；以瘦肉、豆干丁、栗子等取代肥豬肉、鹹蛋黃，減少含油量攝取，並減少醬油膏、甜辣醬等高鈉淋醬的使用，以維護健康；硼砂有害人體健康，自製鹼粽可選用合法的食品添加物三偏磷酸鈉取代，即日起彰化縣衛生局1樓服務台備有三偏磷酸鈉，民眾可免費索取使用。