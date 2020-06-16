中市高中校長開放全國「海選」　議員批遴選一團亂

市府教育局表示，今年台中新任校長出缺校數包含5間高中、2間特殊教育學校，相較往年開缺1至3名來得多，為吸引更多優秀人才參與，遴選辦法經校長遴選委員會充分討論，並參酌各直轄市及教育部辦理高中等新任校長遴選現行做法，今年除桃園市於簡章規範，報名人員須為「設籍桃園市或桃園市所屬學校現職教育人員」之外，其他縣市的主管機關均無限制報名人員的任職學校或戶籍，因此今年度開放全國符合資格者均可報名。

台中市今年高中校長遴選向全國廣發英雄帖，市議員李中今(16)日總質詢表示，擔任教育局長最重要的是做好兩件事，第一，確立教育政策，第二，搞好校長遴選，但前些時候台中市的校長遴選，造成「把機會拱手讓人」，壓縮原屬於台中教育界的機會，怒批「校長遴選亂成一團」。李中指出，前市長林佳龍時代將國立高中職改隸為市立，民國106年遴選校長時，當時的教育局長彭富源就和許多教育界人士針對要不要開放全國海選進行辯論，當時的結論是不開放，因為全國其他縣市都閉關自守，既然其他縣市不開放台中市的校長、主任去，台中就沒有必要開放海選。李中說，許多校長與老師對教育局今年開放校長海選的制度頗有微言，一方面是其他鄉村型縣市的主任任職期間較長，而台中市的主任任職時間因為進入台中考任教師不易、多半年資較短，在比較積分時台中市的主任或校長先天就會吃虧，再加上其他縣市的開放程度不高，優秀的教育行政人才也無法有管道到外縣市去，這造成相對排擠的效應。此外，許多主任或校長本身都已經是博士，但校長遴選的筆試感覺像是在參加博士後考試，連已經擔任過知名高中的校長都會在筆試卡關；而有些報考校長考試的人員，過去的紀錄顯示有違反性平、有不當體罰，也都「符合」校長遴選制度，這也難怪會讓基層老師深感憂慮。