新北代拆辦法上路後首案工程　侯友宜今視察展現都更決心

去年7月新北代拆辦法上路後，新北市針對「新店區寶強路段都市更新案」執行首次代拆作業，市長侯友宜今(16)日實地勘查工程執行狀況，表示會在程序完備下，依法執行拆除，保障市民居住正義。「要翻轉城市風貌、改善公共安全及居住環境，都市更新是必走的路」，侯友宜指出，過去的都更案不但耗時且無法解決釘子戶問題，因此新北市去年通過全國第一個代拆辦法後，除規劃完備個案審議及協調程序，將爭議交由「新北市都市更新及爭議處理審議會」依法處理，也規劃待拆戶安置計畫，在法定程序內兼顧所有權人及釘子戶權益。侯友宜表示，新店區寶強段都更案有一處爛尾樓，多數原住戶期盼都更30餘年，但範圍內有1不同意戶，歷經6次自行協調與2次公部門協調均協調未果，實施者便於今年2月將本案提送都更處，經都更處批准後，因期限內待拆戶未完成自行搬遷，今早由市府執行代拆作業。侯友宜強調，面對市民的居住環境、居住安全及居住正義，市府有清楚的目標，並勇於承擔所有責任，絕不允許釘子戶影響都市更新進度。新北還有一個「106專案」，面對百分之百同意，沒有爭議的都更案，會於6個月內審議完畢，用效率帶給市民更好的居住環境，以公權力展現都更的決心。城鄉局表示，市府自公布新北市代拆辦法後，積極建置完善溝通協調機制，並將代拆作業分為「自行協調」、「實施者申請代拆」、「公部門再行協調」、「研商階段」及「執行階段」五步驟，依法定程序執行拆除。本案將興建1幢2棟42層樓住宅，提供542戶更安全的宜居生活空間。