挺青年就業　勞動部高屏澎東分署啟動就業獎勵

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署啟動青年就業獎勵計畫，今(16)日由分署長程泰運率員到高雄師範大學應屆畢業青年宣導，就是要點燃青年的求職魂。勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運表示，今(109)年因受新冠肺炎疫情之影響，國內許多產業受到不小衝擊，徵才計畫上也多有延緩。程泰運指出，勞動部為協助青年，推動各項就業措施，總計投入66億元，規劃包含「衝就業」、「練專長」、「興僱用」3大面向、6大計畫，其中為鼓勵應屆畢業青年把握就業時機的「青年就業獎勵計畫」業已啟動，就是要點燃青年的求職魂。程泰運並指出，勞動部「青年就業獎勵計畫」鼓勵15至29歲以下的108學年度應屆畢業後，能儘速就業，青年於今(109)年9月30日前就業，並受僱於同一雇主，依法參加就業保險，從事按月計酬全時工作滿90日，就可領取就業獎勵2萬元，滿180日以上可再多領1萬，也就是說，只要在同一家公司受僱滿180日以上，就能為自己爭取3萬元的獎勵金。國立高雄師範大學校長吳連賞則表示，勞動部此次推出的「青年就業獎勵計畫」對青年是有力的支持，讓應屆畢業青年及時受惠，幫助大家更積極跨出校園尋職，有助於應屆畢業青年穩定就業，同時，他也勉勵學生要持續精進自我能力、開拓國際視野與世界接軌。