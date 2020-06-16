中市國運中心門票漲價　議員：憑什麼

運動局長李昱叡澄清，按照程序，國運中心若須調整票價，均需先報市府同意，市府針對此案並未同意，對於廠商未經同意就對外公告，市府已要求廠商撤下，維持現行票價，票價過往都有公定價格，目前會維持現行機制。

全台因疫情衝擊百業蕭條，中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任卻發現，台中市三個國運中心的游泳池門票，市府原則同意OT廠商欲從90元調漲至100元，北區國運中心在上月底還貼出公告，今(16)日在總質詢直批這是不當得利，憑什麼漲價？對此，市長盧秀燕則回應，北區國民運動中心擅自貼出公告，未經市府核准已要求撤下，市府不會同意漲價。張玉嬿表示，朝馬、北區、南屯三個國民運動中心，游泳的票價是90元，其中北區國民運動中心在5月28號貼出公告，7月1號起游泳池全票調整為100元，漲幅高達11％，此乃運動局和三個國運中心的執行長會議原則同意漲價，尚待呈核。她質疑，民眾陳情國民運動中心沖洗設備差，飲水機都經常關閉，令人相當不滿，憑什麼漲價？運動中心的租金已經夠便宜了，去年營收屢創新高還要漲價，這是不當得利，市府不能放任OT廠商不合理上漲，市民也拒當冤大頭。謝志忠、王立任表示，安定民心，穩定物價是市府最起碼責任，不能讓OT廠商以各種理由來提高獲利，市府不能只是照顧廠商，更應照顧市民，朝馬、北區、南屯三個國民運動中心游泳池全票7月1日絕對不能漲價。另外，針對國運中心權利金太少，王立任對此表示，國民運動中心每年營收都有增加但是都還收不到變動權利金，應當檢討，市政府運動局應該在營收高的時候適度降價，提出一個回饋機制，滾動式檢討如何降價，造福民眾。謝志忠也說，台中的國民運動中心究竟是好到廠商，還是好到市民？據體育署國民運動中心規劃參考準則，中心提供市民「平價消費、高品質運動設施」，但偌大的朝馬國運中心權利金僅50萬，竟比市府樓下的7-11租金54萬還便宜，簡直是不平等合約。他要求，國運中心於紓困期間除了不漲價為基本要則，更應檢討權利金合理性，並在未來應落實公益回饋計畫，讓市民有平價運動休閒好去處。