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驚險！警車街頭飛越鐵道　民眾驚呼：拍電影

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導-2020-06-16 16:47:43
▲高雄小港分局大林派出所昨晚一輛警車在押送毒品犯至高雄地檢署途中行經高雄成功二路跟時代大道路犯嫌突然藥癮發作，警方唯恐其有不理性行為，警車因為路面顛簸整個彈飛起來重落路面。（圖／翻攝自報廢公社）
高市警局小港分局大林派出所昨(15)日晚上一輛警車在押送毒品犯至高雄地檢署途中，犯嫌突然藥癮發作，警方唯恐其有不理性行為，因而加速行駛，行經高雄成功二路跟時代大道路口，警車因為路面顛簸整個彈飛起來重落路面，等紅燈的民眾頓時傻眼直呼，「是在拍玩命關頭」？

▲檢查該巡邏車後發現前保險桿有擦痕、底盤前額有破裂，疑似零件脫落，但沒有重大損傷，為保險起見，已送往汽車保養廠做全面檢修。圖／記者郭俊暉攝，2020.06.16）
▲檢查該巡邏車後發現前保險桿有擦痕、底盤前額有破裂，疑似零件脫落，但沒有重大損傷，為保險起見，已送往汽車保養廠做全面檢修。圖／記者郭俊暉攝，2020.06.16）
 

 

▲駕車員警因路況不熟，行經高雄成功二路跟時代大道路口，因為路面顛簸在加上加速行駛，造成警車摩擦柏油路留下大面積刮傷。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.16）
▲駕車員警因路況不熟，行經高雄成功二路跟時代大道路口，因為路面顛簸在加上加速行駛，造成警車摩擦柏油路留下大面積刮傷。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.16）
大林派出所6月15日查獲毒品案1件，該所2名員警駕駛巡邏車解送毒品犯至高雄地檢署偵辦，但途中犯嫌突然藥癮發作，警方唯恐其有不理性行為，因而加速行駛，殊不知因此未注意到路況，行經前鎮區時代大道與成功路口時，因路面高低落差，竟然就這麼騰空飛起，速度相當快但仍被民眾行車紀錄器錄下。

▲記者重回警車飛越鐵道現場。(圖／記者郭俊暉攝，2020.06.16）
▲記者重回警車飛越鐵道現場。(圖／記者郭俊暉攝，2020.06.16）
大林派出所所長吳定諺表示，警車行經前鎮區時代大道與成功路口時，同仁因注意犯嫌舉動未注意到路面高低落差，導致車輛顛簸騰空。由於當下巡邏車車況尚無異狀，警方便持續完成解送任務，所幸犯嫌與同仁均無受傷，事後返所檢查，發現車輛前保險桿有擦痕及車底底盤前額破損，將該部巡邏車開至保養廠全面檢修。

 

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