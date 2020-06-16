驚險！警車街頭飛越鐵道　民眾驚呼：拍電影

高市警局小港分局大林派出所昨(15)日晚上一輛警車在押送毒品犯至高雄地檢署途中，犯嫌突然藥癮發作，警方唯恐其有不理性行為，因而加速行駛，行經高雄成功二路跟時代大道路口，警車因為路面顛簸整個彈飛起來重落路面，等紅燈的民眾頓時傻眼直呼，「是在拍玩命關頭」？
大林派出所6月15日查獲毒品案1件，該所2名員警駕駛巡邏車解送毒品犯至高雄地檢署偵辦，但途中犯嫌突然藥癮發作，警方唯恐其有不理性行為，因而加速行駛，殊不知因此未注意到路況，行經前鎮區時代大道與成功路口時，因路面高低落差，竟然就這麼騰空飛起，速度相當快但仍被民眾行車紀錄器錄下。
大林派出所所長吳定諺表示，警車行經前鎮區時代大道與成功路口時，同仁因注意犯嫌舉動未注意到路面高低落差，導致車輛顛簸騰空。由於當下巡邏車車況尚無異狀，警方便持續完成解送任務，所幸犯嫌與同仁均無受傷，事後返所檢查，發現車輛前保險桿有擦痕及車底底盤前額破損，將該部巡邏車開至保養廠全面檢修。
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