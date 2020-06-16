遇「惡鄰居」求助無門　何文海建議訂自治條例

辛苦一輩子好不容易才買到房子，遇到惡鄰居會天天提心吊膽，台中市議員何文海今(16)日市政總質詢指出，接獲許多民眾陳情，惡鄰的行徑層出不窮，如亂丟垃圾製造髒亂、噪音干擾、從高層丟物品下樓，僅單純報警處理，難以有效解決，建議市長盧秀燕能召集相關局處研訂「惡鄰居自治條例」以符合社區所需。何文海表示，社區「公寓大廈管理條例」第22條有訂定所謂的「惡鄰條款」，皆先經由區權會決議再請警方介入或環保局處理。只是不論是依照「社會秩序維護法」或是「噪音管制法」主張，都必須有現場稽查及存證和3位證人，構成「公寓大廈管理條例」所指的「違反法令或規約之情節重大」之情形，才能訴請法院強制住戶遷離住所或拍賣其房屋，往往緩不濟急。且要自行蒐證對一般人民來說根本是難如登天。何文海指出，對於一般透天房屋或未成立管委會的住戶，對於惡鄰居更是無法可管，每個人都希望有個安寧的居住環境，為維持鄰居間良好關係，大家往往選擇忍氣吞聲，即使受不了向派出所或環保局等相關單位反應，也是不了了之，令民眾求助無門。何文海說，近日接獲許多民眾陳情，因當事人涉及精神症狀問題，僅單純報警處理，尚難有效解決，精神衛生法中強制就醫條件亦過於嚴謹，因此建議市府召集相關局處研訂「惡鄰居自治條例」以符合現今社區所需，還民安寧生活的權利。