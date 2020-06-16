國旅大進擊　副總統賴清德推新竹動物園好好玩

疫情趨緩、全台各縣市政府都力推觀光救經濟，副總統賴清德今(16)日下午前往新竹動物園與新竹公園參觀，他說，動物園整修後，變得寬敞又新穎，有如公園裏的動物園，逛起來輕鬆自在，對動物園的改造相當讚賞，他肯定新竹市在林智堅的改造下，很多建設都從不可能變奇蹟。
賴清德走訪動物園，每個景點都不放過，還笑問「動物都是真的嗎？」，他說，看見新竹市改變，相信很多人都找到林智堅市長蟬聯四次五顆星的答案，相信林市長在未來兩年更會施展力量建設新竹。
隨後賴清德前往湖畔料亭品嘗咖啡茶點，尤其主廚利用台南的烏魚子結合新竹在地的黑葉荔枝做成的茶點，更讓賴清德讚不絕口，最後還在餐盤上簽名留念。
賴清德說，今天到動物園遇到許多遊客，也詢問他們從哪來？有從台中、中壢、甚至從高雄來的，顯示新竹動物園不是只有新竹人喜愛，也受到全省各縣市民眾的喜愛，他要大力推動國內觀光旅遊，也歡迎大家到新竹市遊玩，一起響應國旅好好玩運動。
林智堅感謝賴清德副總統擔任行政院長任內核定1.5億補助，讓新竹改建市民廣場，動物園自去年底開幕以來，已創下單月入園最高37萬人次佳績，甚至在前天也打破100萬人次參觀的數字，雖然改造動物園不是要賺錢，但如今動物園確實已成為竹市的公產的金雞母。