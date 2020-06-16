影／家醫科醫師　自家住宅頂樓水塔離奇身亡

▲和美鎮一家知名皮膚科與家醫科診所謝姓醫師，傳出倒在自家住宅頂樓水塔，不排除是撞擊到水塔在倒進滿水位的水塔溺斃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.16）

離奇！彰化縣和美鎮一名謝姓醫師今（16）日上午10點半被發現倒在自家水塔裡身亡，警方調查現場沒有打鬥痕跡，初步認定是因意外身亡，但醫師額頭疑似有撞擊的生前傷，不排除是撞擊到水塔因而跌倒溺斃，將報請檢方、法醫進行相驗，釐清死因。

▲謝醫師有自己洗水塔的習慣，至診所頂樓找人，才發現發生意外。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.16）

根據了解，謝姓醫師在小鎮執業幾十年、小有名氣，原本主治家醫科，近年逐漸轉型皮膚科和醫學美容，位在和線路上的診所旁一連4棟透天厝都是謝醫師名下財產；診所旁有藥局，另兩棟自住。

謝姓醫師與妻平時住在緊鄰診所的住家，偶而也會睡在診所內，謝妻15日深夜還有看到丈夫身影，今（16）日上午10點多聽藥局人員說謝醫師打電話說今天上午不看診，她覺得奇怪，但謝醫師有自己洗水塔的習慣，便到診所樓上找人，才發現丈夫發生意外。

警方調查，家屬未察覺謝醫師近日有什麼異狀，他應是想清水塔自行爬上鐵梯想看水塔的狀況，但因額頭有撞擊傷，初步研判應是撞擊東西後重心不穩，上半身才倒進水塔，救護人員到場將他從水塔拉出，已經沒有呼吸心跳。

與謝姓醫師有深厚交情的彰化縣議員林庚任說，今天上午謝姓醫師曾經跟護理師說今天不看診，可能就上4樓頂清洗水塔。藥師上午來開門的時候沒有發現謝姓醫師，因此打電話給謝姓醫師的家人，家人四處尋找找到樓頂，赫然發現謝姓醫師就掛在水塔上。

警方指出，初步檢視意外現場，並無外力介入跡象，現場也沒有電線，死者身上衣著整齊沒有拉扯，但額頭部位有一處明顯外傷，屬於生前撞傷，疑似是攀爬鐵梯清理水塔過程中曾撞到頭；但仍待檢察官、法醫相驗遺體後，才能釐清詳細死因。