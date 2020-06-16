影／彰化八卦山荔枝　楊貴妃、台灣麵包師傅吳寶春都愛

今年八卦山脈沿線荔枝盛產，彰化縣長王惠美今（16）日到芬園鄉促銷荔枝，現場採摘現剝品嘗多汁鮮甜的荔枝，還打著吳寶春以及楊貴妃愛吃荔枝來鼓勵大家採購，並邀請全國鄉親到彰化縣遊玩體驗採果趣，在產區直接向農民採購新鮮荔枝，食在地、享當季。

▲彰化縣長王惠美前往芬園山區產地給荔枝果農們加油打氣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.16）

王惠美指出，彰化縣約有880公頃荔枝種植面積，是全台第5產區，從彰化市、芬園鄉、員林市、社頭鄉等都有種植，去年荔枝受氣候與荔枝椿象影響，農民收成減少，縣府從去年底就執行荔枝椿象「滅蟲計畫」，輔導農友用生物及化學藥物防治荔枝椿象有成，加上氣候的配合，所以今年荔枝大豐收。

▲芬園鄉鮮甜的荔枝，Q彈有勁又香甜，有濃郁初戀的感覺。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.16）

王惠美表示，彰化縣荔枝品種非常多，品種有黑葉、糯米、玫瑰紅、大丁香等品種，主要以黑葉荔枝及糯米荔枝為大宗，目前黑葉荔枝正值盛產期，黑葉荔枝口味甜而有香氣，口感Q彈結實，還有豐富的維生素C；彰化縣除了鮮食荔枝外，也有產製荔枝乾；王惠美說，知名台灣麵包師傅吳寶春在法國世界盃麵包大賽中也是採用彰化荔枝製作出冠軍麵包。

王惠美說，彰化縣政府為了避免次級品流入市面，影響售價，近期已啟動預防性收購措施，公告補助加工廠向縣內農民團體收購縣產荔枝，製作荔枝乾、果汁、蜜餞、冰品或其他荔枝加工品，以鼓勵業者開發更多元的商品。符合補助資格者，依供果重量每公斤補助供應單位集運費2元、加工廠商加工處理費每公斤3元，採購上限300公噸，採購及加工期間至今年7月31日止。

農業處長邱奕志說，現在是荔枝盛產的時節，彰化縣約有880公頃荔枝種植的面積，沿線從彰化市、芬園鄉、員林市、社頭鄉等都有種植很好吃的荔枝，現場品嘗，Q彈有勁又香甜。目前荔枝正值盛產期，富含多種營養，每100克的新鮮荔枝具有多達30毫克的維生素Ｃ，可以養顏美容，唐朝的楊貴妃也很愛吃荔枝。