金門票選最佳觀賞日食景點　烈嶼鄉貓公石景區奪冠

眾所矚目的天文奇景「日環食」將於本月21日登場，金門同為全國最佳觀賞地區之一，縣政府特別舉辦「日環閃耀金門」觀賞景點票選活動，烈嶼鄉貓公石濱海休憩區最終以672最高票奪冠。

依臺北天文館資料，金門是全國最早可以看到日食發生的地點(初虧14:44)，為提供民眾最佳的觀賞地區，縣觀光處於本月12至14日在臉書舉辦「日環閃耀金門」十大浪漫觀賞景點票選活動，請網友留言說出最想與什麼人、在哪裡觀賞日環食，獲網友熱烈回響。凡參與投票者還可參加抽獎，獎品有SWITCH LITE(1名)、耳掛式電風扇 (5名)。

投票活動共吸4955人次按讚，最佳觀賞點依票數排序：烈嶼鄉貓公石濱海休憩區 (672票)、莒光樓 (610票)、慈湖三角堡 (582票)、沙溪堡 (491票)、建功嶼(482票)、同安渡頭 (477票)、燕南書院 (431票)、太武山 (427票) 、雄獅堡 (404票)、大膽島 (379票)。

縣府觀光處提醒遊客注意，6月21日當日適逢夏至節氣，天氣非常炎熱，觀看日環食時，務必做好遮陽防暑的措施，並特別留意補充水份。觀賞日環食必須透過適當遮減光器材觀看，而且持續觀看時間不可過長，以免傷害眼睛。