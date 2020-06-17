臺中勞工大學首開東勢班 因地制宜課程切合地方需求

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臺中市政府勞工局為強化勞工職業技能，培養第二專長，由勞工大學開辦逾百門課程，已陸續開課，提供勞工朋友在職進修管道勞工職能升級學院第二區，今年特別商借東勢高工教室，首度在東勢開課，方便東勢地區民眾就近研習，獲得好口碑。臺中市勞工局長吳威志表示，本年度勞工大學開辦的進修課程，包括產業發展與技術升級、數位資訊應用、工業專業技術、管理課程、勞動權益保障及產業/職場專業語言等6大類，超過100門課程，內容多元選擇多，能滿足勞工不同需求。為鼓勵勞工把握進修機會，學分費每小時只要50元，年滿15歲以上、設籍或工作地在台中市的在職勞工，均可自由選讀年滿45歲中高齡勞工及一些特定身分者，還可獲得學費全額補助，是勞工朋友充電最徍管道。臺中勞工大學區分四區辦理，各自負責服務不同行政區民眾，以第二區為例，負責區域包括神岡、豐原、石岡、東勢、和平、新社、潭子、北屯等8區，由於區域廣闊，為方便勞工就近上課，分別在北屯、潭子及豐原設立教室，今年更增加東勢高工教室，造福山區民眾進修權益，即日起受理報名。勞工大學各區課程規劃因地制宜，因考量偏遠地區對資訊科技較陌生，加上現今智慧型手機功能日新月異，特別開辦「手機行動APP與工作合應用課程」，教導學員了解各項手機APP軟體功能，並結合工作易於使用軟體，有效提升職場能力。另一門「客家文創商品開發課程」，是針對東勢地區的客家民風及農產品特色開辦，希望透過產業發展與技術升級課程，結合在地客家文化產業，藉由課堂教學互動，激盪創意發想，開發獨具在地特色文創商品，提升地方產業產值。