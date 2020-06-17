台中南門扶輪社送愛到偏鄉　助茄荖國小推動希望工程2.0

台中南門扶輪社愛心無遠弗屆！5年來持續協助偏遠茄荖國小，今年為推動茄荖國小希望工程 2.0，南門扶輪社集結日本大阪大東中央扶輪社，及台中多個地區扶輪社合力捐資150多萬元，成立智慧教室充實設備，擴充網際網路遠距教學功能，免費提供全校學生課後線上學習。南門扶輪社社長林耀清表示，茄荖國小位於台中市、彰化縣與南投縣交會的三不管地帶，隨著社會經濟變遷，茄荖社區成人多數離鄉到都市找機會，以致老人照顧小孩的隔代教養很普遍，由於地處偏僻，教育資源也相對不足。。5年前，南門扶輪社發現這個社會問題，立即發動社友捐資充實遠距教學設備，邀請國立台中家商應用英語科學生，擔任遠端志工老師，利用電腦及網路，進行遠距視訊英語教學，提供茄荖國小學生更精采的學習機會。林耀清表示，5年來，南門扶輪社與茄荖國小結下良緣，持續出錢出力推動偏鄉遠距英語教學，竟然讓茄荖國小學生英語能力普遍提升，成為彰化縣表現優異的小學之一。遠距教學的課程受到茄荖國小學生熱烈喜愛，大大鼓勵所有參與改變茄荖社區的志工及台中南門扶輪社。今年，南門扶輪社再接再厲，繼續協助推動茄荖國小希望工程2.0，要為學校建置智慧教室，擴充網際網路教學功能。消息一出，連遠在日本的國際扶輪日本 2660 地區日本大阪大東中央扶輪社都響應，再集結台灣新店碧潭扶輪社、台北南門扶輪社、台中中央扶輪社、台中惠來扶輪社、台中南光扶輪社、台中馬拉松扶輪社聯合贊助，總計籌募150多萬元購置電腦設備，今天送愛到偏鄉，由扶輪社友親赴茄荖國小捐贈。林耀清說，這是一個結合國際扶輪社、茄荖國小及茄荖社區居民三方努力，高度運用國際扶輪基金會全球獎助金計畫配合款，成功為偏鄉弱勢學生提供翻轉教育的機會，期待透過大家共同的努力，運用新的智慧學習，提供學生更好、更有效的學習機會。