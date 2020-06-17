十足目虹彩病毒侵台　養殖業者須加強防範

今（109）年4月大陸沿海地區蝦類養殖場爆發十足目虹彩病毒，隔（5）月，台南市配合農委會防檢局於月檢測1場泰國蝦及8場白蝦，未檢出病毒，農委會在6月持續擴大採樣，陸續於多個縣市螯蝦場及白蝦場檢出十足目虹彩病毒，農業局動保處呼籲養殖業者務必加強防範。

外國研究指出，染病螯蝦有機會再傳染給白蝦及泰國蝦，而白蝦感染後死亡率可達80％，台南市農業局動保處呼籲，養殖業者一定要加強生物安全相關工作。

養殖場需加強注意的生物安全防疫措施，包括人員雨鞋及器具要消毒、水質變化要隨時監控、蝦隻定期健康檢查、慎選蝦苗來源、防範水鳥及器具機械傳播病原、降低蝦隻緊迫因子及空池消毒等，漁民朋友在養殖過程中，發現蝦隻有異常或死亡情形應立即通報動保處。

▲台南市動保處提醒養殖業者，平日應定期魚蝦健康檢查及水質檢驗，如發現異常應儘速送驗。（圖／記者陳聖璋翻攝）

台南市亦配合中央持續進行監測採樣工作，監控十足目虹彩病毒感染情形，台南市長

黃偉哲呼籲，十足目虹彩病毒已在全台多處發生，漁民應注意防範。目前台南白蝦養殖多位於安南、七股、北門、學甲等四區，農業局動保處每週在安南、北門、新營及中西區都有水產獸醫師駐點看診，提供水質及魚蝦檢驗服務。黃偉哲指出，歡迎漁民多加利用，早期發現疾病早期處理治療，不須等到發現魚蝦有異狀才送驗，黃偉哲也請農業局動保處積極輔導及宣導水產養殖戶正確的防疫觀念，避免疫情發生。動保處表示，十足目虹彩病毒不會感染人，民眾不必恐慌，動保處將配合中央持續進行台南市養蝦場十足目虹彩病毒防疫監測工作，並加強養殖場生物安全防疫輔導工作，陸續辦理宣導講習等防疫工作。漁民朋友們如有任何養殖疾病防治的疑問，可電洽動物防疫保護處，將有專人提供諮詢服務。