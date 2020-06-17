影／端午關懷　安心防疫、一起放「粽」

▲在北港武德宮分送近四千顆「平安粽」。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.17）

▲由雲林縣婦幼關懷協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦，北港武德宮、雲林家扶中心、雲林縣法主慈善關懷協會、社團法人雲林縣越南同鄉權益協進會、北港金順豐媽祖慈善會協辦。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.17）

端午節即將來到，由雲林縣婦幼關懷協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦，北港武德宮、雲林家扶中心、雲林縣法主慈善關懷協會等協辦，今年邁入第13年，今（17）日在北港武德宮分送近四千顆「平安粽」給夜光天使與雲林家扶中心北港區的弱勢家庭，希望大家吃平安。武德宮秘書長蘇建華表示，蔡岳儒議員協助端午愛心粽活動已經持續了13年，在武德宮辦理到今年也已經是第9年了，每一年都將武財神的慈悲愛心奉獻於地方上，給予一些經濟上較弱勢民眾特別關懷照顧，讓信眾感受到被守護且有著感恩溫馨的端午佳節”五五飄粽香”，今年的平安粽加上武財神的加持，希望讓大家都能每天平平安安，另外今年增加新住民的牽粽送愛心，也讓受關懷戶能更感受到人間處處有溫情。家扶中心主任廖志文表示，今年受到疫情的影響，許多包粽活動不得不取消，直接影響民眾捐贈肉粽給雲林家扶受助家庭的意願；幸好有行政院雲嘉南聯合服務中心、雲林縣婦幼關懷協會、以及蔡岳儒議員堅持「防疫不能影響弱勢關懷工作」，今年持續捐贈雲林家扶香噴噴的肉粽，由社工員親自發送到每一戶受助家庭，陪伴家庭親子開心過端午佳節。縣議員蔡岳儒表示，往年都是由服務了十幾年的的志工媽媽來綁愛心粽，但今年因疫情緣故，防疫優先故取消辦理，改用採買的方式。並為避免學童群聚，請雲林家扶中心、雲林縣法主慈善關懷協會、北港金順豐媽祖慈善會?等各慈善團體協助至各夜光天使班及受扶助家庭分送平安粽，特別感謝武德宮與行政院雲嘉南區聯合服務中心，一起共襄盛舉，讓平安粽能帶給這些朋友們一個溫馨的端午佳節。協會總幹事黃慧玲表示，感謝蔡岳儒議員13年來協助婦幼辦理端午愛心粽飄香，集結許多的社會賢達一同來關懷弱勢家庭，讓他們度過快樂溫馨的端午節。今年因為新冠肺炎疫情的影響，減少許多活動，但雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌特地帶來越南同鄉姊妹們親手包的粽子，送愛給北港區的姊妹們分享，另外，同鄉會在6/21(日)上午舉辦新住民家庭婆媳包粽子比賽，現場還會有捲24公尺長的越南春捲活動，歡迎大家一同去參與。