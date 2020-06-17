新北環境重案組共起訴99人　侯友宜誓言：嚴懲不法業者

新北市環保局去年10月成立「新北環境稽查重案組」，啟動環保稽查2.0，至今已移送26件共99人起訴、追討不法所得2100萬、罰鍰新台幣1200萬、押運非法棄置土方85車次、完成排除國有地佔用118處，對於不法業者形成一股強大遏止的力量。環保局長程大維表示，為突破困境，透過資源整合、科技執法、強化團隊三大方式，成立環境稽查重案組，重點放置「專注打擊」，以國土破壞、環境組織犯罪、市府重大環境專案（如五股垃圾山）等為稽查重點，並以五股垃圾山非法煉鋁工廠、電玩大亨非法處置廢棄物、犯罪集團棄置廢液等實際案例，對外展現執行成果。侯友宜表示，「環境安全絕非口號」，以五股垃圾山為例，該地區二、三十年來一直都是都市毒瘤、藏汙納垢，賭場、洗土膏、槍枝等都有，根本沒有人敢靠近。但這半年來經過市府各單位努力，輔導業者納管，不願接受市府輔導合法納管者，絕對強力拆除，沒有妥協空間。未來也將進行第4階段強拆作業，強調不要懷疑新北市維護國土安全、環境安全的決心，要求所有守護環境的同仁強力執法。侯友宜也肯定重案組同仁八個月來的努力成果，除了破獲林口多件非法棄置案件、三重電鍍廢水非法排放到污水下水道案件，也破獲了多件破壞國土、非法傾倒廢土的案件，都要給予同仁肯定。另外，打造美麗生活環境，為環保局2030願景工程目標，空氣方面，環保局分別針對固定源、移動源、逸散源，提出「工廠綠能化、車輛電動化、工地智慧化」，守護城市空氣品質；採取源頭總量管制，守護河川水質，並導入智慧淨境科技，提升環境美學，強化整體環境整潔機能。